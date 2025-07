Os melhores filmes para assistir no avião

© NL Beeld

Não há nada que torne um voo longo mais suportável do que o filme perfeito para acompanhá-lo. E não há nada pior do que escolher o filme errado. Não pode ser tão longo que você não consiga terminar, tão assustador que você grite e acorde os outros passageiros, ou tão triste que você chegue ao seu destino em lágrimas. Também precisa funcionar em uma tela pequena, não depender muito da qualidade do som e não ser arruinado pelas inevitáveis ​​interrupções.

Portanto, para garantir que você aproveite ao máximo o seu entretenimento a bordo, recline seu assento e clique para descobrir os 30 melhores filmes para assistir em um avião.

