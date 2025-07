Love bombing: os signos que exageram nas promessas de amor logo no início

© Shutterstock

Quem nunca se deparou com alguém que, depois de duas trocas de mensagens ou um primeiro encontro, já estava prometendo o mundo, o céu e uma vida inteira de amor eterno? Embora à primeira vista isso pareça romântico, essa atitude pode esconder uma armadilha emocional conhecida como “love bombing” – expressão em inglês que significa “bombardeio de amor”. Trata-se de uma dinâmica em que uma das partes exagera nas demonstrações de afeto, atenção e promessas logo no início do relacionamento, criando uma ilusão de conexão profunda e imediata.

O problema é que essa intensidade pode vir carregada de expectativas irreais, afetando a construção natural de vínculos mais sólidos e maduros. Em vez de deixar o relacionamento crescer com o tempo, o “love bombing” tenta pular etapas importantes da convivência, o que pode levar à frustração e até à decepção. Isso porque muitas vezes as promessas feitas nesses momentos de euforia não se sustentam com o passar do tempo.

A astrologia, nesse contexto, pode oferecer algumas pistas sobre quem tende a exagerar no romantismo logo de cara. Alguns signos, por natureza, têm uma abordagem mais intensa nas relações amorosas e costumam se jogar com tudo quando se encantam por alguém – mesmo sem conhecer profundamente a pessoa ou a compatibilidade entre ambos. Isso não significa que esses signos estejam sendo falsos ou manipuladores: muitas vezes, é apenas a forma como vivem o amor – de maneira arrebatadora.

De acordo com o Terra, veja abaixo quais são os cinco signos do zodíaco mais propensos ao “love bombing”:



Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Leoninos adoram ser o centro das atenções e, quando apaixonados, fazem questão de mostrar isso ao mundo. Costumam exaltar o parceiro, elogiando cada gesto e qualidade, colocando-o num pedestal. Essa devoção pode parecer encantadora no início, mas Leão também espera reciprocidade intensa. Às vezes, para manter o clima de conto de fadas, faz promessas maiores do que pode cumprir, apenas para preservar o brilho da relação.



Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Românticos incuráveis, os piscianos se jogam no amor com uma entrega emocional profunda. Para eles, cada nova paixão é “a certa”, e não hesitam em falar sobre sentimentos intensos logo nas primeiras conversas. Costumam idealizar o outro e a relação, o que os leva a fazer juras de amor eterno sem mal terem conhecido a pessoa. Muitas vezes, não percebem que estão praticando “love bombing” – acham mesmo que estão vivendo um grande amor.



Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Librianos amam o amor e o encantamento que ele traz. Regidos por Vênus, buscam harmonia e conexão, e costumam sonhar alto quando se apaixonam. No desejo de agradar e fazer o outro feliz, podem acelerar o ritmo e criar expectativas antes do tempo. Seu charme e delicadeza tornam tudo mais doce – mas também mais ilusório, caso não haja base concreta para sustentar as promessas feitas.



Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Sagitário valoriza a liberdade, mas quando se sente genuinamente conectado a alguém, se empolga sem medidas. Com seu otimismo característico, não vê problema em prometer viagens, aventuras e uma vida emocionante a dois – tudo no calor da paixão inicial. No entanto, sua impulsividade pode levá-lo a fazer planos que não necessariamente se manterão quando a intensidade da novidade passar.



Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Cancerianos são guiados pelo afeto e pela necessidade de construir vínculos emocionais profundos. Quando se apaixonam, entregam-se por completo, oferecendo colo, proteção e uma visão de futuro familiar. Falam sobre filhos, casa, rotina a dois – tudo com uma doçura comovente. Mas essa entrega, embora sincera, pode ser exagerada para quem ainda está tentando entender os próprios sentimentos.



Atenção ao ritmo da relação

Embora o “love bombing” nem sempre tenha uma intenção manipuladora, é essencial ficar atento aos sinais. Às vezes, essa enxurrada de carinho pode ser só carência, insegurança ou mesmo um impulso emocional. Outras vezes, porém, pode mascarar comportamentos tóxicos, como controle, ciúme excessivo e manipulação.

O mais importante é não se deixar levar apenas pelas palavras doces ou promessas grandiosas. Observe a coerência entre discurso e atitude. O amor verdadeiro se constrói com tempo, presença, respeito e maturidade emocional. Se a paixão for real, não há pressa – ela saberá esperar o momento certo de florescer.