Bactérias podem causar 76% dos cânceres de estômago, segundo estudo

© Getty Images

Uma bactéria estomacal comum pode ser responsável por quase 12 milhões de casos de câncer em todo o mundo, entre pessoas nascidas ao longo de uma única década, de acordo com um novo estudo publicado em 7 de julho na Nature Medicine. Pesquisadores alertam que a Helicobacter pylori (H. pylori), frequentemente contraída na infância e tipicamente assintomática, pode levar a um aumento acentuado nas taxas de câncer de estômago.

O estudo estima que 15,6 milhões de pessoas nascidas entre 2008 e 2017 desenvolverão câncer de estômago ao longo da vida, com 76% desses casos ligados à infecção por H. pylori. Embora a bactéria frequentemente passe despercebida, ela pode causar úlceras e inflamação crônica no revestimento do estômago, condições que aumentam significativamente o risco de câncer.

Cientistas afirmam que a doença é amplamente prevenível e que programas rápidos de rastreamento e tratamento podem prevenir até 75% dos casos esperados de câncer de estômago.

Você sabia que o câncer de estômago representa cerca de 1,5% de todos os novos casos de câncer diagnosticados anualmente nos EUA? Globalmente, mais de um milhão de pessoas são diagnosticadas a cada ano, com quase 800.000 mortes. O câncer de estômago é o quinto tipo de câncer mais comum no mundo e atingemais homens do que mulheres. Mas quais são as causas e os sintomas desse tipo de câncer e como ele é tratado?

Clique e saiba mais sobre o câncer de estômago.