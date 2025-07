Inverno aumenta risco de doenças cardíacas: saiba como prevenir

© Shutterstock

Com a chegada do inverno, além das baixas temperaturas, aumenta também a preocupação com as doenças cardíacas. Segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia, nesta época do ano o risco de infarto sobe em até 30%, especialmente em pessoas com fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade e tabagismo.

De acordo com o cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Leandro Costa, o frio exige mais esforço do coração. “Em dias frios, o corpo utiliza um mecanismo chamado vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos ficam mais contraídos para manter a temperatura corporal estável. Isso aumenta a pressão arterial e sobrecarrega o músculo cardíaco, elevando o risco de infarto e acidente vascular cerebral”, alerta.

Outro fator relevante é a associação do frio com gripes e resfriados, que provocam inflamações nas vias aéreas. “Esses quadros inflamatórios acabam afetando também os vasos sanguíneos, favorecendo a formação de coágulos e aumentando a chance de complicações cardiovasculares”, complementa o especialista.

Para manter a saúde cardíaca durante os dias mais frios, Dr. Leandro recomenda algumas medidas preventivas essenciais:

Mantenha-se aquecido: use roupas adequadas para evitar a vasoconstrição excessiva, vestindo-se em camadas e protegendo mãos e pés.

Hidratação constante: mesmo com menor sensação de sede, é importante manter-se hidratado para evitar o aumento da viscosidade sanguínea, facilitando a circulação.

Exercícios moderados: evite atividades físicas intensas ao ar livre em temperaturas muito baixas. Prefira ambientes aquecidos para exercitar-se com segurança.

Alimentação equilibrada: consuma alimentos com baixo teor de gorduras e sal, priorizando frutas, verduras e proteínas magras para fortalecer o organismo.

Realize check-ups regulares: exames periódicos e consultas frequentes com o cardiologista auxiliam na detecção precoce e controle de problemas cardíacos.



A adoção desses cuidados pode reduzir significativamente o risco de eventos cardiovasculares durante o inverno, garantindo uma estação mais segura e saudável.

