Skincare no inverno: veja os erros e como evitá-los para protege a pele

Durante o inverno, é comum que a pele sofra com as baixas temperaturas, o vento e os banhos mais quentes. O que muitos não sabem é que erros comuns de skincare nessa época do ano podem comprometer a barreira de proteção cutânea, desencadeando sintomas como ressecamento, coceira, sensibilidade, vermelhidão e até acne.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), seis em cada dez brasileiros montam sua rotina de cuidados por conta própria, sem orientação profissional. Para a dermatologista Dra. Marianna Pires, referência médica da divisão de Beleza Dermatológica da L’Oréal Brasil, a desinformação pode trazer consequências reais. “É comum vermos casos de pele sensibilizada, acneica ou com manchas agravadas pelo uso inadequado de produtos”, alerta.

A seguir, veja os erros mais frequentes de skincare no inverno e como evitá-los com escolhas seguras e eficazes.

1. Achar que pele oleosa não precisa de hidratação

Um dos mitos mais comuns e prejudiciais. Durante o frio, a pele tende a perder água e, como resposta, pode aumentar a produção de sebo.

‘’A falta de hidratação pode agravar a oleosidade, já que o organismo tenta compensar essa carência produzindo mais sebo”, explica.

Solução: Invista em hidratantes com textura leve e ativos como ácido hialurônico, niacinamida e sílica, que hidratam e controlam o brilho.

2. Usar o produto errado para seu tipo de pele

Escolher produtos inadequados pode alterar o pH da pele, causar irritações e agravar inflamações, especialmente no frio e tempo seco. Ativos como ceramidas ajudam a preservar a barreira cutânea e evitar esses efeitos.

“As ceramidas biocompatíveis são uma molécula que forma a nossa barreira cutânea. Quando escolhemos um ativo com ceramidas, conseguimos repor a barreira cutânea, que dá proteção para a pele. O ácido hialurônico também é um produto que existe na pele e serve para ajudar na hidratação. A niacinamida tem uma ação anti-inflamatória, deixa a pele mais calma, diminui a inflamação e, com isso, a formação de manchas”, destaca a dermatologista.

Solução: Dê preferência a fórmulas desenvolvidas com dermatologistas, específicas para sua pele e que contenham esses ativos.

3. Esfoliar em excesso

Embora a esfoliação seja importante para a renovação celular, o excesso pode deixar a pele desprotegida e suscetível a infecções, inflamações e maior ressecamento.

“Quando fazemos a exfoliação, acabamos perdendo a barreira natural da pele. Isso aumenta o risco de pegarmos infecções por bactérias, ou por fungos, o que pode aumentar, também, o ressecamento da pele e formação de dermatite. Então, a esfoliação exagerada acaba gerando inflamação, que é muito ruim para a pele”, afirma.

Solução: Modere a frequência: até duas vezes por semana para peles oleosas e a cada 10 dias para peles secas. Géis suaves com niacinamida e argila branca são boas opções.

4. Esquecer do protetor solar em dias frios ou nublados

Mesmo com temperaturas amenas e menos sol, os raios UVA continuam presentes e prejudiciais, acelerando o envelhecimento da pele e aumentando o risco de câncer.

“É importante principalmente para evitar o câncer espinocelular, causado pela exposição aos raios ultravioleta A e B e é um câncer que gera metástase. Outros tipos de câncer de pele, como melanoma, ou basocelular podem ser prevenidos por um uso adequado de fotoproteção”, complementa a médica.

Solução: Use protetor solar diariamente. Loções com FPS50, como a da CeraVe, oferecem proteção aliada à hidratação e ação calmante.

5. Ignorar a importância da limpeza de pele

A limpeza é essencial, principalmente quando se usa maquiagem ou protetores com cor. O frio não deve ser desculpa para negligenciar essa etapa fundamental da rotina.

“Adoro indicar, inclusive, a dupla limpeza para pacientes que têm o hábito de usar maquiagem. Dessa forma conseguimos utilizar um produto que tire toda a maquiagem e depois, um sabonete específico para o tipo de patologia do paciente”, orienta.

Solução: Géis de limpeza com fórmulas equilibradas e ativos como ceramidas, niacinamida e ácido hialurônico limpam sem agredir.

6. Tomar banhos muito quentes

No frio, banhos longos e quentes são tentadores, mas a alta temperatura da água remove a oleosidade natural da pele e pode provocar quadros como dermatite atópica.

Solução: Prefira banhos mornos e, logo após, aplique um hidratante com ácido hialurônico para restaurar a hidratação perdida.

7. Copiar rotinas da internet sem orientação médica

Seguir influenciadores sem critério pode levar ao uso inadequado de produtos e danos à pele.

“O ideal é buscar orientação profissional. A visita ao dermatologista ajuda a otimizar os produtos para cada tipo de pele e alcançar resultados reais”, conclui Dra. Marianna Pires.

Solução: Aposte em informações seguras, produtos testados e, sempre que possível, no acompanhamento de um profissional.

