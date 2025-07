Melhores assentos no avião: veja dicas para viajar com mais conforto

© Shutterstock

Na hora de comprar uma passagem aérea, o assento escolhido pode fazer toda a diferença na experiência de voo. Algumas companhias cobram taxa adicional pela escolha, mas a DECO PROTeste, organização europeia de defesa do consumidor, afirma que o custo pode compensar, especialmente se garantir mais conforto, espaço ou tranquilidade.

Confira as principais orientações da entidade para escolher o melhor lugar no avião:

Mais espaço para as pernas:

Assentos localizados nas saídas de emergência costumam oferecer mais espaço, mas muitas vezes só podem ser reservados mediante pagamento adicional. Lugares à janela ou no corredor também costumam ser cobrados à parte. Já os assentos nas primeiras fileiras podem ter mais espaço e facilitar o desembarque rápido.

Menos turbulência:

Se você se incomoda com o balanço da aeronave, opte por lugares próximos às asas. Essa região tende a ser mais estável durante o voo.

Assentos mais largos:

Na classe econômica, alguns assentos – geralmente nas primeiras fileiras – oferecem mais espaço. Já outros, especialmente no fundo da aeronave, podem ser mais estreitos e menos confortáveis.

Quer evitar socializar?

Assentos no fundo do avião são menos procurados e, com sorte, você poderá ter um lugar vazio ao lado – ideal para quem prefere mais privacidade e tranquilidade.

Mudança durante o voo:

Caso se sinta desconfortável, tente pedir ao comissário de bordo uma troca de assento logo no início do voo. Se não for possível imediatamente, aguarde um momento mais tranquilo, evitando horários de serviço de bordo.

Desembarque mais rápido:

Assentos nas fileiras dianteiras são os mais indicados para quem tem pressa de sair do avião. Eles estão mais próximos da porta de saída e são úteis em voos nos horários de pico.

Evite certos lugares:

Assentos próximos aos banheiros ou à cozinha da tripulação costumam ser mais barulhentos, menos reclináveis e desconfortáveis.

A organização também lembra que passageiros com mobilidade reduzida devem solicitar assistência com pelo menos 48 horas de antecedência ou no momento da reserva.

Dica extra:

Fique atento às medidas das bagagens. As dimensões do item pessoal foram padronizadas em 40 x 30 x 15 cm para companhias integrantes da associação Airlines for Europe. Uma mala bem organizada pode evitar transtornos no embarque.