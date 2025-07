5 formas eficazes de controlar a diabetes gestacional na gravidez

© Shutterstock

A diabetes gestacional é caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue que aparece ou é identificado pela primeira vez durante a gravidez. A explicação é da médica Ana Paula Pona, em entrevista ao Lifestyle ao Minuto. Assim como em outros tipos de diabetes, é essencial manter a glicemia sob controle para evitar complicações futuras.

A endocrinologista Magda Sofia Silva alerta que, sem um bom controle metabólico após o diagnóstico, tanto a mãe quanto o bebê podem enfrentar sérios problemas. “Se a glicemia não for normalizada, há risco de complicações para ambos”, afirma.

Entre os riscos para a gestante estão infecções urinárias e vaginais mais frequentes, aumento do líquido amniótico, parto prematuro e até aborto espontâneo, explica a médica.

Já à revista HealthShots, a ginecologista Mitul Gupta destacou que as flutuações de glicose durante a gestação têm relação direta com as alterações hormonais, uma vez que o corpo produz diversas substâncias para apoiar o desenvolvimento do feto.

Mas é possível controlar a condição com hábitos simples. Confira cinco estratégias recomendadas pelas especialistas para manter os níveis de açúcar no sangue sob controle:

1. Invista em uma alimentação saudável

Adotar uma dieta equilibrada é um dos principais pilares no controle da diabetes gestacional. Inclua alimentos ricos em fibras (como grãos integrais e vegetais), proteínas magras e gorduras saudáveis (como abacate e oleaginosas). Evite doces, refrigerantes e sobremesas industrializadas.

2. Faça pequenas refeições ao longo do dia

Divida a alimentação em cinco ou seis refeições diárias menores, em vez de três grandes. Isso ajuda a evitar picos de glicose e mantém a energia estável. Em cada refeição, inclua uma combinação de carboidratos complexos, proteínas e gorduras boas.

3. Pratique atividade física regularmente

Exercícios leves, como caminhadas, ioga e natação, ajudam o corpo a usar a glicose de forma mais eficiente e aumentam a sensibilidade à insulina. Sempre converse com seu médico antes de iniciar ou alterar sua rotina de atividades durante a gestação.

4. Monitore os níveis de glicose

Acompanhar as variações da glicemia é essencial para entender como o organismo reage à alimentação, ao exercício e ao descanso. Se os níveis permanecerem altos mesmo com mudanças no estilo de vida, o médico pode indicar o uso de insulina ou outros tratamentos.

5. Hidrate-se bem

Beber bastante água é uma maneira simples de ajudar os rins a eliminar o excesso de açúcar pela urina. A recomendação média é de 8 a 10 copos por dia, salvo orientações específicas do seu obstetra.