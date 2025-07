Confira sete vegetais com mais vitamina C do que uma laranja

© Shutterstock

A vitamina C é famosa por fortalecer o sistema imunológico, mas seus benefícios vão muito além disso. “Apesar de ser lembrada principalmente por reforçar a imunidade, a vitamina C tem muitas outras funções essenciais no corpo”, afirma Jess DeGore, nutricionista especializada em diabetes, ao site Real Simple.

Um dos principais motivos para essa potência está em suas propriedades antioxidantes. “Ela é um antioxidante poderoso, ou seja, ajuda a proteger as células contra os danos causados por estresse, má alimentação, poluição e todos os desafios da vida moderna”, explica a nutricionista Alix Turoff.

Além disso, a vitamina C é fundamental para a produção de colágeno — substância essencial para manter a pele firme, as articulações saudáveis e os tecidos fortes. “Ela não só deixa a pele mais bonita, como também contribui para a cicatrização de feridas e a resistência dos tecidos do corpo”, diz DeGore.

Outro benefício importante é a melhora na absorção de nutrientes. A vitamina C ajuda o organismo a absorver melhor o ferro não-heme — o tipo presente em vegetais. “Como o ferro de origem vegetal é menos absorvido que o de origem animal, consumir alimentos ricos em vitamina C junto com esses vegetais potencializa a absorção”, explica Turoff. Essa dica é valiosa para vegetarianos, veganos e pessoas com anemia por deficiência de ferro.

E os benefícios não param por aí: a vitamina C também tem impacto direto no cérebro. “Ela participa da produção de neurotransmissores, o que influencia diretamente o humor, a energia e a capacidade de concentração”, completa Turoff.

Quanto consumir por dia?

De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, mulheres adultas devem consumir pelo menos 75 mg de vitamina C por dia, e homens, 90 mg. Uma laranja pequena, por exemplo, tem cerca de 50 mg da vitamina. Mas ela não é a única fonte poderosa.

Confira alguns vegetais que têm ainda mais vitamina C que a laranja:

Vegetais mais ricos em vitamina C do que a laranja

Pimentão vermelho – 118 mg por 1 xícara (fatiado cru)

Brócolis cozido – 102 mg por 1 xícara

Couve crua – 93 mg a cada 100 g (cerca de 1,5 a 2 xícaras)

Couve-de-bruxelas crua – 75 mg por 1 xícara

Pimentão (colorido) – 108 mg por 1/2 xícara picada, crua

Nabo-repolho (rutabaga) – 84 mg por 1 xícara crua

Espinafre cozido – 60 mg por 3/4 de xícara

Consumir vitamina C regularmente é uma das formas mais simples e eficazes de cuidar da sua saúde — da pele ao coração, da imunidade ao cérebro. Inclua esses alimentos no dia a dia e colha os benefícios!