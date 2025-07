Os 4 signos do zodíaco com o coração mais generoso de todos

© Shutterstock

Cada signo tem qualidades únicas, mas quatro deles se destacam por carregar um verdadeiro “coração de ouro”. Segundo astrólogos ouvidos pela revista Parade, esses signos são especialmente sensíveis, leais e emotivos — e não escondem seus sentimentos nem abandonam quem amam, independentemente das circunstâncias.

Esses nativos demonstram afeto com gestos concretos, companheirismo e uma presença constante, especialmente em tempos difíceis. Com empatia, generosidade e alegria, provam que nasceram para cuidar dos outros. Confira quais são os quatro signos mais amorosos e devotados do zodíaco:

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Regido por Vênus, planeta do amor e da beleza, Touro valoriza o toque, a intimidade e a entrega emocional. É romântico por natureza e costuma expressar sentimentos com gestos concretos — desde escrever cartas poéticas até oferecer flores ou desenhar retratos de quem ama.

Quando um taurino decide gostar de alguém, é para valer. A lealdade é seu ponto forte, o que o torna uma das presenças mais estáveis e firmes do zodíaco. Persistente e confiável, Touro constrói laços duradouros e um futuro sólido com quem ama — um verdadeiro coração generoso.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Ligado ao chakra do coração, Leão é afetuoso, protetor e cheio de carisma. Embora às vezes seja visto como dramático ou centrado em si mesmo, quem conhece um leonino de verdade sabe que ele ama profundamente e se dedica com intensidade a quem está ao seu lado.

Leão luta pelo amor e pela felicidade de quem ama, sem medir esforços. Sua generosidade e desejo de fazer os outros se sentirem especiais tornam esse signo um dos mais calorosos e sinceros do zodíaco — um coração vibrante, sempre pronto a acolher.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Também regido por Vênus, Libra é um signo afetuoso, gentil e harmonioso. Uma das principais qualidades dos librianos é a dedicação às pessoas que amam. Sempre presentes, são leais aos amigos e familiares, mostrando, dia após dia, que têm um coração nobre.

Com paciência e empatia, buscam compreender quem está ao seu lado, valorizando gestos de carinho e reciprocidade. Para os librianos, relações se constroem com respeito, equilíbrio e cuidado — o que faz deles excelentes companheiros para todos os momentos.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Entre os signos de água, Peixes é o mais empático e intuitivo. Os piscianos absorvem as emoções das pessoas à sua volta e são movidos pelo desejo de aliviar a dor do outro. Gentis e compreensivos, são capazes de acolher, confortar e inspirar com pequenos gestos de carinho.

Esse signo é extremamente romântico e sensível, capaz de preparar surpresas, refeições especiais ou simples conversas afetuosas para quem precisa de apoio. Colocam o bem-estar dos outros em primeiro lugar — uma entrega que define seu coração como um dos mais altruístas do zodíaco.