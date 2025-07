Veja os benefícios de cada opção de leite

© Shutterstock

Muito usado na mesa dos brasileiros, o leite além de ser uma fonte rica em cálcio, também possui diversos benefícios em seus diferentes tipos para saúde.

Karoline Honorato, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica as diferenças entre os tipos de leite disponíveis no mercado e como escolher a melhor opção para a saúde. “O leite de vaca é uma excelente fonte de proteínas, cálcio, vitamina B12 e outros nutrientes essenciais para a saúde óssea e o funcionamento do organismo. Porém, é importante lembrar que ele também contém lactose, o açúcar natural do leite, que pode causar desconforto em pessoas intolerantes. Além disso, é importante destacar que o leite de vaca pode ser encontrado em diferentes versões, como o leite integral, que mantém toda a gordura natural e é mais calórico, e o leite desnatado, que tem a maior parte da gordura removida, sendo uma opção com menos calorias e gorduras saturadas, indicada para quem busca controlar o colesterol ou reduzir a ingestão calórica.”, comenta a professora.

Entre as bebidas vegetais, popularmente referidas como leites vegetais, as opções mais populares são de soja, amêndoas, aveia e coco, cada um com características nutricionais específicas. “O leite de soja se destaca pelo alto teor proteico, comparável ao do leite de vaca, além de ajudar na redução do colesterol LDL, o ‘ruim’. Já o leite de amêndoas é bastante baixo em calorias, rico em antioxidantes e gorduras boas, mas possui pouca proteína”, explica.

Ela alerta que o leite de coco é o mais calórico entre os leites vegetais e contém uma quantidade significativa de gordura saturada, o que pode não ser indicado para quem precisa controlar o colesterol. “Apesar de saboroso, o consumo exagerado do leite de coco pode trazer impacto negativo para a saúde cardiovascular”, destaca.

O leite de aveia, por sua vez, é rico em fibras solúveis, o que favorece a saúde digestiva e ajuda a reduzir os níveis de colesterol, sendo uma boa alternativa para quem busca melhorar a saúde do coração. “No entanto, ele costuma ser mais calórico do que o leite de amêndoas, por isso o consumo deve ser moderado em dietas para controle de peso”, acrescenta.

Outro ponto importante é a necessidade de observar o enriquecimento dos leites vegetais com vitaminas e minerais, especialmente cálcio e vitamina D, que são naturalmente encontrados em maiores quantidades no leite de vaca. “Para garantir uma alimentação equilibrada, é essencial ler os rótulos e, se possível, buscar orientação profissional para escolher a melhor opção de acordo com as necessidades individuais”, orienta a nutricionista.

A recomendação da professora Karoline é valorizar a diversidade de leites e seus benefícios, sempre com atenção às particularidades de cada um. “Seja para fortalecer os ossos, contribuir com a imunidade ou fornecer energia, o leite pode ser um grande aliado da saúde desde que consumido com equilíbrio e conhecimento”, conclui.

