Fã de morangos? Conheça os benefícios e a melhor forma de os armazenar

Os morangos são uma das frutas mais queridas por quem busca sabor e saúde no dia a dia. Doces, versáteis e refrescantes, eles aparecem com frequência em receitas de sobremesas, sucos, saladas, compotas e até pratos salgados. Seja no café da manhã, como lanche da tarde ou em uma bebida nutritiva, o morango é um coringa da alimentação. Mas, apesar de tantos benefícios, seu consumo também exige alguns cuidados.

A seguir, a nutricionista Lillian Barros explica as propriedades nutricionais do morango, os possíveis riscos do consumo excessivo, dicas de higienização e sugestões criativas para incluir a fruta no cardápio de forma equilibrada

Quais os principais benefícios dos morangos?

Ricos em compostos bioativos como antocianinas, ácido elágico, quercetina e vitamina C, os morangos têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e protetoras do coração. De acordo com estudos, o consumo regular da fruta pode:

Reduzir o estresse oxidativo, ajudando a retardar o envelhecimento celular;

Melhorar o perfil lipídico e a sensibilidade à insulina, prevenindo doenças metabólicas e cardiovasculares;

Apoiar a saúde cerebral por meio da ação neuroprotetora dos polifenóis;

Fortalecer o sistema imunológico — 100 g da fruta têm cerca de 60 mg de vitamina C, o equivalente a 75% da dose diária recomendada.

Além disso, os morangos são pouco calóricos (cerca de 32 kcal a cada 100 g), têm baixo índice glicêmico e são ricos em fibras solúveis, o que os torna adequados para quem tem diabetes ou quer controlar o peso.

Comer morango demais faz mal?

Sim. Assim como qualquer alimento, o excesso pode ser prejudicial. Apesar dos benefícios, é importante consumir com equilíbrio. Em algumas pessoas, os morangos podem causar reações adversas:

O ácido oxálico presente na fruta pode dificultar a absorção de minerais como cálcio e magnésio;

A frutose em excesso pode causar desconfortos intestinais em quem tem intolerância a FODMAPs ou síndrome do intestino irritável;

São ricos em salicilatos, que podem desencadear urticária, dor de cabeça ou outras reações em pessoas sensíveis.

Como incluir no dia a dia além do consumo in natura?

Muito além de comê-los crus, os morangos podem ser:

Misturados a iogurtes, mingaus de aveia ou smoothies;

Cozidos em compotas com pouco ou nenhum açúcar;

Assados com vinagre balsâmico e ervas para acompanhar pratos salgados;

Transformados em sorvetes caseiros com banana congelada e iogurte.

Embora o cozimento reduza a vitamina C, pode aumentar a biodisponibilidade de outros compostos, como os taninos.

Como higienizar os morangos?

Só devem ser lavados na hora de consumir, pois a umidade favorece o surgimento de mofo. O ideal é:

Deixar as folhinhas (pedúnculo);

Mergulhar em água com uma colher de vinagre branco ou bicarbonato de sódio por litro;

Deixar de molho por 10 a 15 minutos;

Enxaguar bem e secar delicadamente.

Mesmo com controles rigorosos de agrotóxicos, os morangos costumam estar entre os mais contaminados, o que reforça a importância da limpeza.

Morangos causam alergia?

Sim, são frutas com alto potencial alergênico, principalmente em crianças pequenas. A proteína Fra a 1, presente no morango, é semelhante à do pólen de bétula, podendo causar reações cruzadas.

Essas reações podem ir desde coceira e urticária até sintomas gastrointestinais ou respiratórios mais graves.

Como oferecer morangos para bebês e crianças?

A introdução deve ser cautelosa:

Oferecer em pequenas quantidades, de forma amassada ou em cortes seguros;

Servir isoladamente, sem misturar com outras frutas novas;

Observar a criança por dois a três dias para detectar possíveis reações.

Se houver histórico de alergias na família, é aconselhável conversar com o pediatra ou nutricionista antes.

Como escolher morangos bons no mercado?

Prefira os que têm:

Cor vermelha viva e uniforme;

Aroma adocicado;

Folhas verdes e firmes;

Textura consistente;

Sem manchas, mofo ou umidade na embalagem.

Opte por morangos locais e da estação, geralmente de abril a junho.

Como conservar depois de comprar?

Ao chegar em casa:

Tire da embalagem original;

Coloque em um recipiente raso com papel toalha;

Armazene na geladeira, sem lavar, com tampa entreaberta.

Assim, duram cerca de três a quatro dias. Nunca deixe fora da geladeira por muito tempo.

Como saber se estão estragados?

Descarte os morangos que apresentarem:

Mofo visível;

Textura viscosa;

Cheiro azedo;

Líquido acumulado no fundo do recipiente.

Um único morango estragado pode contaminar os demais.

Morangos congelados são uma boa opção?

Sim. São práticos e mantêm os nutrientes principais. A textura muda, mas continuam ótimos para sucos, compotas e preparações culinárias. A perda nutricional é mínima.

Quer congelar em casa? Veja como:

Lave, seque e retire as folhas;

Disponha numa assadeira, sem encostar uns nos outros;

Leve ao congelador por 2 a 3 horas;

Transfira para um saco ou pote hermético.

Duram até seis meses congelados e podem ser usados em diversas receitas.



