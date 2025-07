Forno cheio de gordura? Mistura com bicarbonato pode ser a solução

© Shutterstock

Manter o forno limpo é um desafio comum na rotina doméstica. Mesmo com a cozinha em ordem, esse eletrodoméstico costuma acumular sujeira e gordura, especialmente após o preparo de carnes e peixes. A remoção da gordura incrustada é considerada uma das tarefas mais difíceis da limpeza da casa.

Embora existam diversos produtos no mercado que prometem higienizar o forno em poucos minutos, muitos contêm compostos químicos agressivos e nem sempre entregam os resultados esperados. No entanto, uma solução natural e simples tem se mostrado mais eficaz: a mistura de bicarbonato de sódio com água.

De acordo com profissionais da empresa britânica Soapranos Cleaning Services, que testaram diferentes métodos e receitas caseiras, produtos naturais à base de vinagre – frequentemente apontados como alternativa ecológica – apresentaram baixo desempenho na limpeza do forno. Segundo os especialistas, o vinagre pode ser útil em outras superfícies, mas sua acidez não é suficiente para dissolver gordura incrustada.

O mesmo foi observado com o uso do limão, que também não se mostrou eficiente em superfícies muito sujas ou engorduradas.

A alternativa mais eficaz encontrada pelos profissionais foi a mistura de duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio com três colheres de sopa de água, formando uma pasta. A recomendação é aplicar a mistura no interior do forno, aguardar cerca de 20 minutos e, em seguida, remover com um pano úmido. A solução também ajuda a neutralizar odores, devido à capacidade absorvente do bicarbonato.

Além do forno, outras áreas da cozinha também merecem atenção regular na limpeza, mas são frequentemente negligenciadas. Entre elas estão:

Torneiras (especialmente em regiões com água rica em calcário);

Gavetas do refrigerador;

Frascos de temperos;

Interior do micro-ondas;

Exaustor;

Parte inferior do forno;

Maçanetas das portas.

Em locais com acúmulo de calcário, como nas torneiras e pia, o vinagre de limpeza pode ser utilizado com bons resultados. A recomendação é aplicá-lo diretamente nas áreas afetadas para remover as manchas.