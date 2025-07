Bactérias carnívoras estão aumentando nas praias dos Estados Unidos

© Shutterstock

Além do aumento nos avistamentos de tubarões, uma nova ameaça nas águas americanas tem causado alarme entre especialistas e autoridades de saúde pública. Trata-se da Vibrio vulnificus, uma bactéria conhecida como “carnívora”, que pode provocar infecções graves e até levar à morte.

Durante o verão deste ano, departamentos de saúde nos Estados Unidos têm registrado um aumento significativo de casos da bactéria em praias públicas e pontos turísticos — inclusive no famoso píer de Santa Mônica, na Califórnia. Diversas praias estão sob alerta de qualidade da água e algumas chegaram a proibir o banho de mar.

A Vibrio vulnificus é naturalmente encontrada em águas salgadas, doces e salobras, mas se prolifera em grandes quantidades entre maio e outubro, quando a temperatura da água está mais elevada. A bactéria pode causar uma infecção grave chamada fasceíte necrosante — que destrói tecidos ao redor de feridas abertas.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), cerca de 80 mil casos de vibrioses ocorrem anualmente nos EUA, sendo que 52 mil estão ligados ao consumo de alimentos contaminados, como ostras cruas. Entre os sintomas estão diarreia aquosa, cólicas, náuseas, febre e calafrios. No caso de contato com feridas, há risco de vermelhidão, dor intensa, inchaço e secreções.

Em 2024, a Flórida já contabilizou 11 casos de infecção por vibrio, com quatro mortes confirmadas. No ano anterior, casos fatais foram registrados também em Connecticut e Nova York.

Especialistas apontam que o aumento dessas infecções pode estar ligado às mudanças climáticas. “Há uma tendência crescente em todo o país, e isso é algo que realmente nos preocupa”, afirmou Antarpreet Jutla, professor de engenharia ambiental da Universidade da Flórida, em entrevista à NBC News.

Segundo a Forbes, a bactéria se prolifera após tempestades — especialmente furacões —, o que explicaria o aumento de casos após eventos climáticos extremos, como o furacão Helene, que afetou a Flórida. Mais da metade das infecções no estado este ano foram relacionadas à tempestade.

Um estudo publicado na revista Scientific Reports revelou que as infecções por feridas causadas por vibrio aumentaram oito vezes entre 1988 e 2018. A projeção é de que, até 2081, a bactéria esteja presente em todos os estados da costa leste dos EUA, caso o ritmo de aquecimento global continue.