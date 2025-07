Por que seu treino pode estar causando dores, mesmo sem você perceber

© Getty Images

Treinar sem qualidade de ativação e alinhamento, mesmo que não gere dor imediata, é um risco sério para o corpo. Para a especialista em reeducação postural, Patricia Farago, muitas lesões que aparecem após meses de treino começam de forma silenciosa, e quase sempre têm a mesma origem: um core fraco e desorganizado. “As pessoas acham que estão fazendo o certo porque não sentem dor, mas ignoram a base do movimento: o centro do corpo”, afirma Paty.

Segundo a especialista, até exercícios considerados simples, como agachamentos e abdominais, podem se tornar prejudiciais quando executados sem a ativação da musculatura profunda do abdômen. Nesses casos, o corpo começa a compensar: a lombar assume carga excessiva, as vísceras sofrem compressão indevida e o risco de lesões como diástase, hérnias e dores crônicas aumentam, tanto em homens quanto em mulheres.

No pós-parto, os riscos são ainda maiores. O corpo passa por um período de instabilidade estrutural: a diástase abdominal ainda está presente, o assoalho pélvico está enfraquecido e os ligamentos continuam mais frouxos por conta da relaxina, hormônio que facilita o parto, mas também aumenta a vulnerabilidade articular. Nesse contexto, retornar aos treinos sem a preparação adequada pode agravar desconfortos e causar novas lesões. “Não é uma questão de restrição, mas de direção”, explica Patrícia, que atua com foco no fortalecimento inteligente do core para devolver estabilidade, segurança e autonomia ao corpo.

“É o core que sustenta a postura, distribui a pressão interna e protege a coluna. O maior erro que vejo é quando as pessoas buscam performance antes de preparar a base. Antes de qualquer carga, o corpo precisa estar organizado por dentro”, reforça a especialista.

Cinco dicas para treinar com segurança:



Respire antes de fazer força: prender o ar é sinal de compensação;

Ative o core profundo: é ele quem protege sua lombar e seus órgãos;

Evite copiar treinos: seu corpo tem necessidades únicas;

Respeite o tempo do seu corpo, especialmente após lesões ou gestações;

Mesmo se treinar sozinha, tenha uma orientação inicial. Autonomia começa com preparo.