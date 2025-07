8 hábitos que podem estar destruindo seus rins sem você perceber

© Shutterstock

Os rins exercem diversas funções fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Além de filtrarem diariamente mais de 200 litros de sangue para eliminar resíduos e excesso de líquidos, eles também produzem hormônios que ajudam a regular a pressão arterial, equilibrar os níveis de pH, manter os ossos saudáveis e estimular a produção de glóbulos vermelhos.

"Eles também têm papel essencial no controle da hidratação e na regulação de minerais importantes, como sódio, potássio e cálcio", explica a médica Kalyani Perumal, diretora de diálise do Departamento de Doenças Renais da Cook County Health, em entrevista à revista Best Life.

Perumal alerta ainda que a doença renal crônica é uma das condições que mais crescem nos Estados Unidos, afetando cerca de 37 milhões de adultos – muitos dos quais sequer sabem que têm o problema. “Ela é chamada de assassina silenciosa porque os sintomas só aparecem nos estágios mais avançados”, reforça.

Apesar de sua importância vital, nossos hábitos diários muitas vezes colocam os rins em risco. Por isso, a Best Life conversou com especialistas para listar atitudes comuns que podem comprometer a saúde renal.

8 hábitos que podem estar prejudicando seus rins

1. Consumir refrigerantes diet

Um estudo da Harvard Medical School, realizado ao longo de 11 anos com mais de 3 mil mulheres, apontou que o consumo frequente de refrigerantes dietéticos pode dobrar o risco de comprometimento renal, segundo o urologista S. Adam Ramin.

2. Exagerar na cafeína

Por ser um estimulante, o consumo excessivo de cafeína pode elevar a pressão arterial, exigindo esforço extra dos rins, explica Ramin. A longo prazo, isso pode levar à falência renal.

3. Tomar suplementos em excesso

A consultora farmacêutica Angela Dori alerta para os riscos de megadoses de vitamina C. O excesso dessa vitamina é eliminado na forma de oxalato, substância que pode formar cálculos renais. Um estudo de 2023 mostrou que doses tóxicas podem causar até lesões renais agudas.

4. Beber pouca água

A falta de hidratação dificulta a eliminação de toxinas e sobrecarrega os rins. “É fundamental beber água suficiente para ajudar o corpo a se limpar adequadamente”, diz a médica de família Laura Purdy.

5. Consumir sal em excesso

Com muito sal na dieta, os rins retêm água para diluí-lo, o que aumenta a pressão sobre esses órgãos e também sobre o coração. A longo prazo, esse esforço extra pode causar danos significativos, alerta Ramin.

6. Comer carne vermelha com frequência

De acordo com um estudo de 2017 publicado na Journal of the American Society of Nephrology, o consumo excessivo de carne vermelha está diretamente ligado ao risco de doença renal terminal. Alimentos como peixes, frango, ovos e laticínios não apresentaram o mesmo risco.

7. Ingerir alimentos ultraprocessados

Alimentos industrializados e fast food contêm ingredientes que o organismo não consegue processar naturalmente. “A longo prazo, eles afetam a eficiência do sistema de filtragem dos rins”, afirma Ramin.

8. Abusar de álcool e analgésicos

O consumo diário de quatro doses de álcool pode dobrar o risco de desenvolver doença renal crônica, segundo a Fundação Nacional do Rim dos EUA (NKF). O uso frequente de analgésicos, especialmente anti-inflamatórios não esteroides (como ibuprofeno), também representa uma ameaça à saúde renal.



Manter hábitos saudáveis e beber bastante água são atitudes simples que podem fazer grande diferença na preservação dos rins — órgãos que trabalham silenciosamente todos os dias por você.

