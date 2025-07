Ranking dos países que mais fazem cirurgia plástica

© <p> AgNews/Reprodução/Instagram</p>

Desde o início da década, o número de cirurgias plásticas estéticas aumentou em 50%. Padrões de beleza que antes pareciam inatingíveis sem um conjunto de genética específica para cada modelo agora estão à venda através de um cirurgião plástico. Com seus bisturis, os cirurgiões são essencialmente capazes de recriar a aparência de alguém. Esta é uma opção atraente para quem busca atender às expectativas sociais idealizadas. Existem alguns países em particular que lideram o caminho, onde a adesão é incrivelmente alta. E o Brasil se destaca, obviamente.

Nesta galeria, você encontrará os 20 países com as maiores taxas de cirurgia plástica per capita, de acordo com dados coletados em 2021. Qual lugar nosso país ocupa? Clique para descobrir.