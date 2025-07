O que acontece quando você sai das redes sociais?

© <p>Getty Images</p>

De acordo com dados de 2020, a média diária de uso de redes sociais por usuários de internet do mundo todo foi de 145 minutos por dia. De fato, a quantidade de tempo que gastamos nas redes sociais está crescendo constantemente. As mídias sociais tornaram-se tão conectadas com a vida real que pode ser bem difícil imaginar nossas vidas sem elas e todas as referências culturais, a linguagem e as experiências que compartilhamos através das redes.

Mas o que aconteceria se a gente parasse de usar essas ferramentas? Como isso afetaria nossas vidas? Descubra nessa galeria!