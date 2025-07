Como evitar essa doença encontrada em alimentos comuns?

© <p>Getty Images</p>

A listeriose, também conhecida como infecção por listeria, é causada pela bactéria Listeria monocytogenes. Embora a ingestão de alimentos contaminados com listeria não seja grave para a maioria das pessoas saudáveis, pode causar doenças sérias, especialmente em grávidas e pessoas com sistema imunológico enfraquecido. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, a listeria é a terceira principal causa de morte por doenças transmitidas por alimentos nos EUA, matando cerca de 260 pessoas por ano.

