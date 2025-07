Pássaros que são ótimos animais de estimação

© <p>Shutterstock </p>

Ter um animal de estimação, qualquer animal de estimação, exige comprometimento e responsabilidade. E com os pássaros não é diferente, especialmente porque algumas espécies podem viver décadas se forem cuidadas adequadamente. Com suas personalidades muitas vezes hilárias, inteligência extraordinária e charme fofinho, os pássaros são animais de estimação maravilhosos. Mas pássaros diferentes combinam com pessoas diferentes, e é importante tomar cuidado antes de escolher uma espécie específica. Por exemplo, quais são os melhores pássaros para iniciantes? O que funciona para donos de pássaros mais experientes? Mas lembre-se: Tirar animais silvestres da natureza é crime. Se você está interessado em ser tutor de um desses, é necessário comprar de criadores certificados pelo IBAMA.

Clique nesta galeria e prepare-se para sentender como os pássaros podem ser excelentes companhias.