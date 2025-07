Animais que se alimentam de sua própria espécie

© <p>Getty Images</p>

O c a n i b a l i s m o animal é perturbadoramente comum na natureza, mas as razões e técnicas por trás dessa prática podem ser intrigantes - se você conseguir superar, claro, a parte horrível do comer seres vivos da própria espécie. Infelizmente, esse comportamento está se tornando cada vez mais comum devido a certas condições ambientais e pode até estar alterando a adaptação evolutiva. Uma questão de sobrevivência ou de paladar?

Curioso? Na galeria, saiba mais sobre os animais propensos a comer sua própria espécie e descubra por que eles fazem isso.