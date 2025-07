Oito alimentos que nunca devem ser preparados no microondas

© Shutterstock

O micro-ondas se tornou um grande aliado no dia a dia, especialmente nas noites corridas. Ele aquece refeições em poucos minutos e até serve para preparar receitas simples. Mas nem tudo pode ir para lá sem riscos.

Alguns alimentos, quando aquecidos no micro-ondas, podem representar perigos à saúde, causar sujeiras explosivas ou até acidentes domésticos. Para evitar transtornos, é essencial saber o que deve ou não ser levado ao aparelho.

O site Eating Well listou oito itens que é melhor manter longe do micro-ondas. Confira:

1. Uvas

Pode parecer estranho, mas colocar uvas no micro-ondas, principalmente cortadas ao meio e ainda ligadas pela pele, pode gerar plasma – uma espécie de mini chama. Isso acontece por causa das ondas eletromagnéticas concentradas, e o risco de pequenas explosões é real. Melhor evitar.

2. Ovos crus com casca

Aquecê-los no micro-ondas pode fazer com que explodam ainda dentro do aparelho — ou até depois, ao serem mordidos. O resultado: sujeira e risco de queimaduras. O ideal é aquecer apenas ovos já cozidos ou preparações como quiches e frittatas.

3. Carnes processadas

Presunto, salsicha e bacon, quando expostos à radiação do micro-ondas, podem formar substâncias chamadas COPs (produtos de oxidação do colesterol), que são ainda mais prejudiciais que o próprio colesterol e estão associadas a problemas cardiovasculares.

4. Cenouras e salsichas

Esses alimentos podem conter minerais do solo que reagem no micro-ondas produzindo faíscas (arco voltaico). Além do susto, há o risco de danificar o aparelho.

5. Leite materno e fórmula infantil

O calor no micro-ondas não é distribuído de forma uniforme, o que pode gerar áreas superaquecidas e perigosas para o bebê. O recomendado é aquecer o leite em banho-maria ou sob água morna da torneira.

6. Carne crua

Embora seja possível cozinhar carne crua no micro-ondas, o cozimento tende a ser desigual. Se optar por esse método, use um termômetro para garantir que todas as partes da carne atingiram a temperatura segura.

7. Água

Colocar água no micro-ondas pode parecer inofensivo, mas o líquido pode superaquecer, ultrapassando o ponto de ebulição sem borbulhar. O simples ato de mover a caneca pode causar uma erupção súbita de água fervente — um risco real de queimadura.

8. Molhos espessos

Assim como a água, molhos podem esconder "pontos quentes" que explodem ao serem mexidos ou retirados do aparelho. Resultado: molho espalhado por todo lado e perigo de queimaduras.