Dificuldade para levantar 5 kg aos 50 pode indicar artrose ou depressão

(FOLHAPRESS) - A habilidade de levantar 5 kg pode ser um indicativo para diferentes problemas de saúde em pessoas com mais de 50 anos de idade. A conclusão foi de uma pesquisa que analisou dados mais de 51 mil idosos de 15 países. Os autores do artigo apontam que o achado pode consolidar uma forma simples, rápida e preliminar para identificar queda na qualidade de vida da população idosa.

A deterioração muscular já é reconhecida pelo meio médico e científico como um fator associado a diversas condições de saúde. Até já existem métodos para avaliar a queda na função dos músculos, mas essas medidas normalmente requerem a realização de exames clínicos.

O que autores de um novo estudo publicado no periódico Scientific Reports descobriram foi uma forma mais simples de identificar a deterioração da atividade muscular e sua relação com a perda da qualidade de vida. A medida selecionada pelos autores foi a capacidade de levantar um objeto qualquer com um peso total de 5 kg.

Os pesquisadores investigaram o tema a partir da Share (Pesquisa sobre Saúde, Envelhecimento e Aposentadoria na Europa, em livre tradução). Mais de 50 mil pessoas com pelo 50 anos tiveram dados de condições de saúde compilados por cinco anos.

Desse total de participantes, cerca de 20% confirmaram a dificuldade de levantar pesos de 5 kg no primeiro ano da pesquisa, em 2013. Então, os pesquisadores do artigo traçaram o aparecimento de diferentes condições de saúde nesse grupo em comparação àqueles que não relataram a dificuldade de levantar o peso.

O risco de queda na qualidade de vida no grupo com a limitação muscular foi cerca de 10% maior em relação com os indivíduos sem problema de levantar 5 kg. No caso da depressão, esse risco foi 8% maior, enquanto que esse percentual foi de cerca de 7% no caso de artrose. No geral, homens apresentaram maior associação entre a dificuldade de levantar peso e doenças do que mulheres.

Rizwan Qaisar, professor associado de medicina na Universidade de Sharjah, nos Emirados Ábares Unidos, e um dos autores do estudo, afirma que a dificuldade de levantar 5 kg não causa os problemas de saúde. Na realidade, essa perda na capacidade de carregar peso pode ser um sinal de problemas gerais no organismo humano.

"Se alguém tem dificuldade para levantar 5 kg, isso pode significar que seu corpo está começando a enfraquecer, e isso pode estar ligado a outros problemas de saúde. É uma maneira simples de detectar os primeiros sinais de declínio na vida cotidiana", completa o autor do estudo.

Mas, pelo menos por enquanto, as conclusões de Qaisar e seus colegas ainda precisam ser avaliadas mais a fundo. A dificuldade de carregar o peso foi relatada pelos próprios participantes. Ou seja, não houve um controle apurado por parte dos cientistas durante a consolidação dessas informações.

Além disso, o estudo contou com baixa diversidade populacional. Os dados foram compilados de populações de 15 países: 14 eram do continente europeu e o último foi Israel. "Como o estudo analisou principalmente grupos culturais e étnicos semelhantes, os resultados podem não se aplicar a todos", disse Qaisar.

Com outros estudos que adotem maior abrangência populacional e metodologia rigorosa, pode ser que os pesquisadores encontrem mais dados sobre a relação entre o simples ato de levantar um peso de 5 kg e a saúde humana. Se a hipótese dos autores se confirmar, continua Qaisar, "isso pode se tornar um sinal de alerta precoce útil para médicos e cuidadores".