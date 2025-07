Escovar dentes antes ou depois do café da manhã? Especialista esclarece

© Shutterstock

Sabemos que devemos escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia: uma vez pela manhã e outra antes de dormir. Mas, quando se trata da sua rotina matinal, é melhor escovar os dentes antes ou depois do café da manhã?

"A verdade é que poucos estudos analisaram esta questão e os seus resultados foram mistos e limitados, portanto, não há uma resposta definitiva", explicou Apoena de Aguiar Ribeiro, odontopediatra e microbiologista da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill ao Jordan News.

Mas tanto ela como outros dentistas afirmam que existem prós e contras para cada opção a serem considerados.

Escovar os dentes antes do café da manhã

"Para muitas pessoas, o café da manhã inclui carboidratos açucarados", afirmou o dentista Carlos Gonzalez-Cabezas ao mesmo jornal. "E quando acorda de manhã, os níveis de bactérias na sua boca estão no auge - é por isso que temos mau hálito ao acordar", acrescentou de Aguiar Ribeiro.

Portanto, uma boca repleta de bactérias e um café da manhã cheio de carboidratos açucarados significam que as condições são perfeitas para as bactérias florescerem e se multiplicarem. Quando isso acontece, elas libertam ácidos que podem desgastar o esmalte protetor dos dentes, tornando-os mais propensos a cáries. Escovar os dentes antes do café da manhã elimina essas bactérias, impedindo que elas se alimentem da sua comida.

Outro motivo para escovar os dentes antes do café da manhã é estimular a produção de saliva, que é uma das forças mais protetoras dos dentes. A saliva ajuda a fortalecer os dentes, depositando minerais que as bactérias podem ter consumido durante a noite. Ele também contém bicarbonato, que ajuda a neutralizar a acidez da boca.

Escovar os dentes depois do café da manhã

Por outro lado, há argumentos para esperar até depois do café da manhã para escovar os dentes, disse Gonzalez-Cabezas.

"A realidade é que a maioria das pessoas não escova tão bem, então, mesmo que escove os dentes antes do café da manhã, provavelmente ainda terá bactérias persistentes na boca que podem multiplicar-se e produzir ácidos durante o café da manhã e o resto do dia, então pode escovar os dentes depois de comer para minimizar essa comida persistente", explicou.

O flúor da sua pasta de dentes funcionará melhor ao longo do dia se não for deslocado pela mastigação dos alimentos logo após a escovagem.

De Aguiar Ribeiro recomendou que, se possível, espere pelo menos 30 minutos após uma refeição para escovar os dentes. Se quiser livrar-se dos restos de comida do café da manhã antes disso, beba ou enxague com água.

Por fim, embora seja verdade que as bactérias presentes na boca logo após acordar se alimentam do seu café da manhã e produzam ácidos prejudiciais, Gonzalez-Cabezas afirma que a maioria das pessoas toma o café da manhã bastante rápido - geralmente completando a refeição em 10 a 15 minutos.

"Esse tempo não é suficiente para causar muitos danos, então, mais uma vez, acredito que os benefícios de escovar os dentes após o café da manhã superem os efeitos negativos de quaisquer ácidos que possam ser produzidos pelas bactérias enquanto come."

