Café pode elevar a pressão, mas traz benefícios ao coração; entenda

Essencial para o funcionamento do corpo, o magnésio regula a pressão arterial, fortalece os ossos e ajuda a controlar o açúcar no sangue. Veja quanto consumir por dia e quais alimentos — como sementes, legumes e até chocolate amargo — são as melhores fontes naturais do mineral.

Notícias ao Minuto | 19:00 - 20/07/2025