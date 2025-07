Alerta dos médicos: por que você está tomando banho do jeito errado?

© <p>Getty Images</p>

Um longo e quente banho de chuveiro às vezes é o ponto alto do nosso dia. Um bom banho tem a capacidade de relaxar nossos músculos e lavar a alma. Mas a maneira como a gente toma banho pode estar prejudicando nossa pele. "Os cuidados com a pele começam no chuveiro", disse a dermatologista certificada Mona Gohara ao Well+Good. "Isso envolve o que você está limpando, com que frequência você limpa sua pele, como você se depila e como esfolia. Tudo o que acontece lá realmente importa — não apenas para seu rosto, mas para todo o seu corpo e seu microbioma."

Todos nós assumimos que sabemos tomar banho porque temos feito isso a vida toda, mas você provavelmente está cometendo erros sem nem saber. Na galeria, descubra todas as dicas dos dermatologistas para que seu banho não prejudique sua pele.