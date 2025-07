Seu muco nasal diz muito mais sobre sua saúde do que parece

© <p>Shutterstock</p>

Espirrar e assoar o nariz nem sempre é uma experiência agradável. Ainda assim, como o corpo adulto produz mais de 100 mililitros de muco todos os dias, é algo com que todos temos que lidar. No entanto, o muco desempenha um papel importante na nossa proteção contra doenças, e sua cor, por si só, pode nos dar informações sobre o que está acontecendo em nossos corpos. Cientistas agora sugerem que a saúde do muco é tão importante quanto a saúde intestinal. Novas pesquisas também estão sendo conduzidas para verificar como isso pode fornecer detecção precoce de doenças como câncer de pulmão, Alzheimer e até mesmo Parkinson.

