Entenda como a Disney World evita mosquitos mesmo no calor da Flórida

Apesar de Orlando estar entre as cidades dos Estados Unidos com maior incidência de mosquitos — ocupando a oitava posição em um ranking da empresa Terminix —, o parque Disney World, localizado no centro da cidade, praticamente não registra a presença desses insetos. A estratégia de controle foi pensada desde a construção do complexo.

Segundo o influenciador “Disney Dad”, que compartilha curiosidades sobre o parque nas redes sociais, a ausência de mosquitos não é por acaso. “A Disney não deixa água parada. Nada de poças. Tudo escoa rápido. As fontes fluem constantemente. Até fossos decorativos têm circulação”, explicou em um vídeo publicado no TikTok.

O projeto de Walt Disney, iniciado nos anos 1960, contou com a consultoria de um entomologista — especialista em insetos — para desenvolver soluções de controle sem afetar a experiência dos visitantes. Parte dessas soluções inclui o desenho de calhas, telhados e paisagismo com escoamento contínuo, o que impede a formação de poças.

“A Disney borrifa levemente os parques com um repelente à base de alho”, acrescentou o influenciador. O composto não é tóxico e tem odor imperceptível para humanos, mas afasta mosquitos, que rejeitam o cheiro.

De acordo com Diana Ludwiczak, inspetora de pragas e fundadora da Doctor Sniffs Bed Bug Dogs, “os mosquitos são atraídos por água parada, porque é um ambiente estável onde seus ovos podem se desenvolver”. Ela destaca que o controle da água é uma das medidas mais eficazes contra a proliferação.

Outro fator citado é a presença de predadores naturais. “Libélulas, pássaros e morcegos ajudam a manter a população de mosquitos sob controle”, afirmou o tiktoker.

Além disso, o parque conta com um sistema subterrâneo de coleta de lixo por vácuo — conhecido como AVAC —, que também passa despercebido pelos visitantes. “A cada 15 minutos, o lixo é sugado a uma velocidade de 96 km/h para um compactador localizado atrás da Splash Mountain”, segundo o blog World of Walt.