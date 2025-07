O Mar Morto acorda: o que isso significa para o mundo?

© <p>Getty Images</p>

O Mar Morto é conhecido por ser um dos corpos d'água mais salgados do mundo, com uma salinidade tão alta que levou muita gente a acreditar que era impossível para qualquer forma de vida prosperar nessas águas. Mas a história não é bem essa. Por que será então que ele recebe esse nome? Será que o lugar está envolvido no presságio sombrio do iminente Fim dos Dias, como profetizado por Ezequiel no Antigo Testamento?

Para explorar o mistério que ronda o Mar Morto, clique na galeria e tire suas próprias conclusões.