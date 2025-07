Deficiência de vitamina D que pode estar arruinando a sua vida sexual

© Shutterstock

Um estudo de 2021 revelou que americanos de todas as idades estão fazendo menos sexo do que antes, e estudos mais recentes descobriram que a falta de sexo é especialmente comum entre as gerações mais jovens.

Podemos atribuir isto a uma série de razões, como baixa libido, disfunção sexual, desequilíbrio hormonal ou estar exausto devido às exigências do mundo acelerado de hoje.

Mas a boa notícia é que pode haver uma solução simples. Estudos mostram que consumir uma quantidade suficiente de uma vitamina em particular pode ajudar a manter as coisas apimentadas no quarto.

A deficiência de vitamina D pode interferir na saúde sexual

Um crescente corpo de investigações mostra que a deficiência de vitamina D pode afetar significativamente a sua saúde sexual.

Nos homens, a chamada "vitamina do sol" desempenha um papel crucial na função sexual. Por exemplo, um estudo publicado no The World Journal of Men's Health mostrou que a vitamina D aumenta a mobilidade dos espermatozoides, aumenta a fertilidade e ajuda a melhorar a função testicular através da produção de hormônios sexuais.

Um estudo separado observou uma ligação entre baixos níveis de vitamina D e sintomas de disfunção sexual em mulheres, como dor durante o sexo, incapacidade de ficar excitada e falta de desejo sexual.

Jeffrey Bland, especialista em imunidade e fundador da Big Bold Health, explica: "Nas mulheres, a vitamina D é usada pelos ovários para manter a função sexual adequada. No entanto, não há evidências conclusivas de que a vitamina D altere os hormônios sexuais femininos".

A vitamina D também pode afetar a disfunção erétil e a saúde urológica

Um estudo de 2018 publicado no International Journal of Endocrinology analisou a relação entre a vitamina D e a função sexual em 114 homens. Os resultados demonstraram que os participantes com níveis mais altos de vitamina D também apresentaram níveis mais altos de testosterona e melhor função erétil.

O Cleveland Heart Lab relata que a vitamina D ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo para os genitais, melhorando o revestimento das paredes dos vasos sanguíneos, o que auxilia o fluxo sanguíneo e reduz a inflamação.

A urologia é uma área da saúde relacionada com o sistema reprodutivo e com a anatomia envolvida na saúde sexual, incluindo os órgãos sexuais, a bexiga, os rins e o trato urinário.

Evidências crescentes mostram uma ligação entre baixos níveis de vitamina D em homens e problemas urológicos, como bexiga hiperativa, aumento da próstata e infecções do trato urinário (ITUs). A deficiência de vitamina D também foi correlacionada a um maior risco de ITUs em crianças e adultos, de acordo com uma meta-revisão de 2019 publicada no jornal Annals of Clinical and Laboratory Science.

"A vitamina D influencia a absorção e a utilização do cálcio, podendo afetar a quantidade de cálcio excretada na urina”, explica Bland. "Portanto, uma ingestão equilibrada de vitamina D é importante para promover a utilização adequada do cálcio e a saúde do trato urinário.”

Para garantir que a sua saúde sexual esteja em dia, obtenha vitamina D suficiente passando tempo ao ar livre sob luz solar direta, comendo alimentos ricos em vitamina D e tomando um suplemento de vitamina D, se necessário.

De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH), adultos com 70 anos ou menos precisam de 600 unidades internacionais (UI) de vitamina D diariamente, enquanto aqueles com mais de 70 anos precisam de 800 UI por dia.