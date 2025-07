Sabe qual é o signo mais raro do zodíaco? E o mais comum?

© Shutterstock

Existem 12 signos, atribuídos de acordo com a data e hora de nascimento de cada pessoa. Mas já pensou qual seria o signo que tem menos e qual tem mais nativos?

De acordo com o Hub Pages, o mês com menos aniversários é fevereiro, simplesmente porque é o mês mais curto, mas o mês completo com menos aniversários é janeiro. Isso faz de Aquário (21 de janeiro a 20 de fevereiro) o signo do zodíaco menos comum.

Já quanto ao mais comum, as estatísticas mostram que os signos solares mais comuns são Virgem, que rege os nascidos de 20 de agosto a 21 de setembro, e Libra, para os aniversários de 22 de setembro a 22 de outubro. Em todo o Hemisfério Norte, o pico de nascimentos ocorre entre o final do verão e meados do outono, quando o Sol está em Virgem e Libra, e isso tem sido verdade desde que há registos.

Descubra as características principais destes três signos, de acordo com o site Terra:

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Idealistas, originais e independentes, os aquarianos estão sempre prontos para lutar por um ideal, quebrar padrões e revolucionar o mundo. De acordo com a astróloga Thaís Mariano, esses nativos, muito inteligentes, gostam de ser diferentes e não se costumam importar muito com a opinião alheia.

Além disso, eles têm a mente aberta e não aceitam imposições e regras que não façam sentido para eles. "Vem daí a necessidade por uma sociedade mais justa, com caminhos que façam sentido para todos. Por isso, costumam ser ativistas. E, em equilíbrio, têm um ótimo senso para ver além e perceber soluções boas para todos", afirma Thaís Mariano.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Regido por Mercúrio, o elemento é a Terra e a pedra é a Amazonita. As pessoas com o Sol em Virgem são conhecidas por serem detalhistas, dedicadas ao trabalho, metódicas e extremamente organizadas. Estão sempre à procura da perfeição e de novos conhecimentos.

As pessoas do signo Virgem costumam ser inteligentes, detalhistas, metódicas, organizadas, discretas e perfeccionistas. "Trabalham para ter segurança e estabilidade financeira. Como são regidas por Mercúrio, estão sempre em busca de conhecimento. Nessa busca, aprendem que a mente do homem é um bom servo, mas um mau mestre, especialmente quando a mente usurpa a soberania do espírito. Para elas, o eixo do universo é o trabalho", analisa a astróloga Tânia Gori.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro, estes nativos exalam charme e delicadeza. "É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o 'eu' e o 'outro'. A meta das pessoas deste signo é relacionar-se. É por meio da convivência com os outros que eles vão percebendo quem são", afirma a astróloga Thaís Mariano.

Além disso, é um signo bastante mental e racional. "São cautelosos, pensam muito antes de agir, de tomar uma decisão ou escolher algo. Com isso, acabam, muitas vezes, a perder a oportunidade de dar o seu veredito e acabam a precisar de aceitar a escolha alheia", explica Thaís Mariano.

"Gostam ainda de agradar, de formar parcerias, de viver em conjunto e de compartilhar. Por isso, adoram festas e eventos sociais, pois são ambientes em que podem conhecer mais pessoas", conta a astróloga. Além disso, são bem-humorados e respeitam os limites alheios, assim como gostam que os seus sejam respeitados.

