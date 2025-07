Três alimentos que deve comer mais para reduzir o risco de demência

© Shutterstock

Sabemos que tudo o que ingerimos tem impacto no corpo, e isso inclui o cérebro. Existem vários alimentos que são benéficos para a saúde do cérebro, e muitos deles fazem parte da dieta MIND, que foi criada a pensar na prevenção da demência.

O site Parade falou com nutricionistas para saber quais os três alimentos que recomendam que as pessoas comecem a integrar na sua dieta para apoiar a saúde do cérebro.

"O que comemos é uma ferramenta muito importante na nossa caixa de ferramentas quando se trata de reduzir o risco de demência", refere Laura Ali, dietista e nutricionista culinária, destacando um estudo científico que demonstra que seguir a dieta MIND reduziu para metade o risco de demência.

A nutricionista e presidente da In Good Health, Serena Benali, concorda que a alimentação pode ser uma ferramenta poderosa na prevenção da demência. "Embora não possamos alterar os nossos genes ou a nossa idade, podemos reduzir a inflamação e o stress oxidativo, apoiar a saúde vascular e manter o equilíbrio metabólico através das nossas escolhas alimentares, o que reduz o risco de demência", afirma, citada pela referida publicação.

"A investigação sobre autópsias cerebrais do Instituto Nacional do Envelhecimento também demonstrou que os adultos mais velhos que seguiam estes padrões alimentares apresentavam, de forma consistente, menos alterações relacionadas com a doença de Alzheimer, mesmo até aos 90 anos", indica Benali.

Embora a manutenção de uma dieta saudável para o cérebro não seja uma garantia de que não venha a sofrer de Alzheimer, Benali destaca que é uma das ferramentas mais poderosas que existe, especialmente quando combinada com uma atividade física regular, uma ligação social significativa e uma gestão eficaz do stress.

Três alimentos que deveriam estar na sua lista de compras semanal que reduzem o risco de demência

1- Frutos silvestres e bagas

Satisfaça os seus desejos de doces e reduza o risco de demência ao comer frutos silvestres e bagas. "São ricos em flavonóides, um composto encontrado nas plantas que tem propriedades antioxidantes. Pensa-se que os flavonóides protegem as vias de sinalização no cérebro, o que protege a memória e a capacidade de realizar atividades diárias. A investigação demonstrou que as pessoas que comem mais bagas têm uma melhor memória e uma melhor função cognitiva", refere Ali, acrescentando que recomenda o seu consumo três a quatro vezes por semana.

Benali também recomenda o consumo regular de frutos silvestres, explicando: "Os consumidores regulares de frutos silvestres demonstraram uma melhor memória e uma taxa mais lenta de declínio cognitivo em vários estudos humanos".

2- Marisco

"Todos os tipos de marisco, mas especialmente aqueles com maiores quantidades de ácidos gordos ômega-3, como o salmão, as sardinhas, a truta e o atum, são importantes de incluir pelo menos uma vez por semana", diz Ali.

Benali acrescenta que comer sardinhas regularmente pode ser especialmente benéfico, explicando: "Este peixe de água fria está repleto de gorduras ômega-3 ricas em DHA, os mesmos lípidos que constituem as membranas das nossas células cerebrais. Um DHA adequado ajuda as células cerebrais a comunicar eficazmente e pode acalmar a neuroinflamação. Como as fontes marinhas já contêm DHA, são mais facilmente utilizadas pelo organismo do que as fontes vegetais de ALA".

3- Folhas verdes

A beleza das folhas verdes é que podem ser integradas em inúmeras refeições; são um dos alimentos mais versáteis e saudáveis para o cérebro que pode comprar. "As folhas verdes são um dos principais alimentos que ajudam a reduzir o risco de demência. Um estudo publicado no Journal of Neurology revelou que as pessoas que comiam mais vegetais de folha verde, como a couve, os espinafres e a rúcula, tinham uma acumulação de placas no cérebro significativamente menor do que as que comiam menos", afirma Ali.