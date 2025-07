As raças de cachorros mais inteligentes o mundo

© <p>Getty Images</p>

Raças de cães são divididas em várias categorias para ajudarem aos donos a entenderem quais os melhores perfis de animais se adaptam às suas personalidades. Um desses critérios é a inteligência, que pode ser útil quando você está procurando por uma determinada característica de um cachorro. Pensando nisso, o site Dog Breeds List classificou as raças de acordo com a capacidade dos animais de entenderem e obedecerem aos comandos dos seus tutores. Por exemplo: os cães que chegaram às 10 melhores posições são aqueles que, em 95% do tempo, obedecem ao comando de primeira, sem que o dono precise repetir a ordem. O seu pet é assim também?

Clique na galeria e descubra como seu melhor amigo está no ranking!