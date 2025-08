Por que os animais tem expectativas de vida tão diferentes

© <p>Shutterstock</p>

O envelhecimento é uma das poucas experiências compartilhadas por quase todos os organismos vivos, mas as espécies em todo o reino animal têm cronogramas muito diferentes sobre a rapidez (ou lentidão) com que o envelhecimento realmente ocorre. Por que um pequeno verme vive apenas algumas semanas, enquanto uma baleia pode testemunhar dois séculos de história? Por que algumas espécies que vivem em ambientes frios parecem desafiar o tempo? Como os humanos conseguiram quase dobrar sua própria expectativa de vida no último século?

No cerne dessas questões reside uma fascinante mistura de biologia, meio ambiente, evolução e escolha. Existem muitas camadas no envelhecimento que podem nos dizer por que alguns fatores fazem com que algumas criaturas sejam quase imortais, enquanto outras estão fadadas a vidas rápidas e fugazes. Qual é o padrão biológico no reino animal que torna o envelhecimento um conceito tão estranho? Clique nesta galeria para descobrir.