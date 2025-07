Estes são os seis signos mais divertidos do zodíaco. Falamos do seu?

© Shutterstock

Algumas pessoas são naturalmente o centro das atenções nas festas. São aquelas mais engraçadas, extrovertidas e sempre prontas para animar qualquer ambiente. Com piadas rápidas, ideias criativas e uma energia contagiante, elas se tornam indispensáveis nos encontros entre amigos.

Pensando nisso, o site Carta Capital preparou uma lista com os seis signos do zodíaco mais divertidos, aqueles que fazem todo mundo rir e se sentir à vontade em qualquer lugar. Se essas pessoas não estão na festa, o evento perde um pouco da graça.

Veja abaixo se o seu signo está entre os mais animados e carismáticos do zodíaco:

Áries (21 de março a 20 de abril)

Corajosos, espontâneos e entusiasmados, os arianos adoram uma vida cheia de movimento. Com uma energia quase infinita, são do tipo que topa qualquer desafio e está sempre inventando novas brincadeiras.

Leves e impulsivos, contagiam quem está por perto com sua disposição. Encaram cada dia como uma nova aventura, mesmo quando as coisas não vão tão bem.

"Estão sempre à procura de algo novo e encorajam os outros para que possam seguir em frente", explica a astróloga Thaís Mariano, em entrevista ao site.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Regido por Mercúrio, o planeta da comunicação, o geminiano é inteligente, sociável, leve e bem-humorado. Tem um jeito descontraído de falar sobre qualquer assunto e faz graça com naturalidade.

Com sua habilidade de observação, sempre encontra uma piada ou comentário espirituoso que arranca risadas dos outros.

"Falam com desenvoltura sobre diversos assuntos, às vezes, todos ao mesmo tempo. Têm sempre uma informação sobre algo que os outros querem saber."

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Leoninos são teatrais e adoram estar no centro das atenções. Com uma maneira única de contar histórias e muito carisma, fazem todos ao redor se divertirem.

"São dotados de um brilho especial e marcam presença onde chegam com toda a sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça."

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Com um humor refinado, os librianos são mestres das piadas inteligentes e sutis. Usam o humor para suavizar o ambiente e evitar conflitos.

"Gostam de agradar, de formar parcerias, de viver em conjunto e de compartilhar. Por isso, adoram festas e eventos sociais, pois são ambientes em que podem conhecer mais pessoas."

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Sagitarianos são otimistas, bem-humorados e adoram explorar novos horizontes. Enxergam beleza mesmo nas dificuldades e espalham sua energia por onde passam.

"Todos os querem por perto quando precisam de energia e otimismo. Assim como o símbolo de Sagitário que tem a seta apontada para cima, os nativos deste signo estão sempre com o olhar além do que se pode ver."

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Com uma mente criativa e irreverente, os aquarianos adoram surpreender com piadas inteligentes e fora do comum.

"Vêm ajudar-nos a abrir a visão e a ver além daquilo a que estamos habituados, conectando com a nossa criatividade e fazendo ir além dos nossos padrões."

Leia Também: Insuficiência cardíaca: o que é, sintomas, riscos e prevenção