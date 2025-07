Consumir alimento com bolor faz mal? Veja o que diz especialista

© Getty

Consumir, mesmo que sem querer, alimentos com bolor é algo relativamente comum no dia a dia — especialmente em produtos como pão, queijo ou frutas. Mas será que ingerir esse tipo de alimento traz riscos reais à saúde? Segundo especialistas, a resposta depende de alguns fatores, como a quantidade de bolor ingerida e o estado do sistema imunológico da pessoa.

Em entrevista ao site USA Today, a gastroenterologista Christine Lee explicou que, para a maioria das pessoas saudáveis, pequenas quantidades de bolor geralmente não causam danos graves. "Para a grande maioria das pessoas, desde que o sistema imunológico e intestinal estejam saudáveis e intactos, consumir acidentalmente um pouco de bolor não causa grandes problemas", afirmou.

No entanto, se a ingestão for significativa, o corpo pode reagir com sintomas como náuseas, cólicas, diarreia ou mesmo vômito — mecanismos de defesa naturais para expulsar agentes indesejados. Em pessoas com imunidade comprometida, como idosos, gestantes ou indivíduos em tratamento de câncer, os riscos são maiores. Nesses casos, os fungos presentes nos bolores podem causar infecções mais sérias.

Além disso, a médica alerta que alguns tipos de mofo produzem micotoxinas — substâncias tóxicas que podem afetar o fígado, os rins e até o sistema nervoso em exposições prolongadas ou frequentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), essas toxinas podem ser cancerígenas e devem ser evitadas ao máximo.

Se você perceber que consumiu um alimento com bolor, a orientação é simples: repouse, mantenha-se hidratado e observe se surgem sintomas. Caso haja reações mais fortes ou persistentes, é recomendado procurar um médico.

A médica reforça que a melhor prática é evitar o consumo de qualquer alimento mofado, mesmo que aparentemente a parte afetada seja pequena. “Pode levar a outros tipos de infecções, como as bacterianas, que causarão outros problemas. É uma boa ideia evitá-los completamente e não se colocar em perigo ou correr riscos desnecessários”, finaliza Christine Lee.