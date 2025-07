Melancia inteira faz bem: saiba como aproveitar casca e sementes

© Shutterstock

A melancia é refrescante, saborosa e muito consumida no Brasil. Mas o que pouca gente sabe é que as partes que costumamos descartar — como as sementes e a casca — podem ser reaproveitadas e são cheias de nutrientes. De acordo com a startup Phenix, que combate o desperdício alimentar, essas partes escondem benefícios importantes para a saúde.

As sementes, por exemplo, são fonte de energia e ajudam a fortalecer o sistema imunológico. A boa notícia é que podem ser consumidas de várias formas simples:

Sementes de melancia torradas

Espalhe as sementes em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 160 °C por 15 minutos. Elas ficam crocantes e podem ser comidas como petisco ou adicionadas a saladas, iogurtes e sopas.

Chá de sementes de melancia

Triture as sementes e ferva com água. Depois, coe e espere esfriar para tomar. É uma opção leve e funcional.

Farinha de sementes de melancia

Basta bater as sementes no liquidificador até virar um pó. A farinha pode ser misturada em massas de bolos, panquecas, sucos, smoothies ou sopas.

Já a parte branca entre a polpa e a casca, que costuma ir direto para o lixo, também tem muito valor. Rica em fibras e nutrientes, pode ser usada em sucos ou vitaminas para suavizar o gosto amargo e garantir os benefícios.

E até a casca merece uma chance! Ela concentra vitaminas A, B6 e C, além de minerais como zinco, magnésio e potássio. Uma ideia criativa é fazer um doce com a casca e usar em smoothies ou sopas frias — refrescante, nutritivo e sustentável.