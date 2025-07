Morango do amor viraliza com brigadeiro e calda crocante; como fazer

© Reprodução- Redes Sociais

O novo queridinho das redes sociais no Brasil tem nome romântico e sabor irresistível: o morango do amor. O doce ganhou popularidade nas últimas semanas, com vídeos de influenciadores, confeiteiros e internautas reproduzindo a receita em casa.

Inspirado na tradicional maçã do amor, o morango do amor combina a fruta fresca com duas coberturas: uma camada de brigadeiro branco e, por cima, uma calda de caramelo vermelho, responsável pelo visual brilhante e crocante. Assim como a versão junina feita com maçã, ele costuma ser vendido em palitos, mas também aparece em formato de bombom.

Apesar de versões da receita já circularem na internet há mais de um ano, o interesse disparou a partir da segunda semana de julho, de acordo com o Google Trends. Entre os termos mais buscados estão “como fazer a calda do morango do amor” e “morango do amor perto de mim”.

Em São Paulo, o doce é vendido em docerias por preços entre R$ 20 e R$ 30.

Quem preferir fazer em casa pode seguir a receita:

Receita de morango do amor

Ingredientes:

10 morangos firmes

Palitos de churrasco

Para o brigadeiro branco:

1 lata de leite condensado

1 colher de sobremesa de manteiga ou margarina

4 colheres de sobremesa de leite em pó

Para a calda:

2 xícaras de açúcar cristal

½ xícara de água

1 colher de sopa de vinagre (branco ou de maçã)

Corante alimentício vermelho

Modo de preparo:

Lave e seque bem os morangos. Eles devem estar completamente secos para que o brigadeiro adira corretamente.

Espete os palitos na base dos morangos, com cuidado para não atravessar a fruta completamente.

Prepare o brigadeiro branco em ponto de enrolar. Após esfriar, envolva cada morango com o brigadeiro. Reserve.

Em uma panela, leve ao fogo médio o açúcar, a água e o vinagre. Não mexa. Quando a mistura começar a ferver, adicione o corante vermelho.

A calda estará pronta quando atingir o ponto de bala dura (cerca de 145 °C). Sem termômetro? Pingue uma gota da calda em água fria: se endurecer e quebrar com facilidade, está no ponto certo.

Banhe os morangos envoltos com brigadeiro na calda e deixe esfriar antes de servir.

Faturamento de docerias com morango do amor dispara: 'Parece páscoa' A receita, que tem a fruta envolvida por brigadeiro branco e calda de açúcar, é inspirada na maçã do amor, famosa nas festas juninas, e está fazendo pequenas empresárias expandirem seus negócios. Folhapress | 09:59 - 27/07/2025