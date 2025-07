Sinais de infarto e AVC que exigem socorro imediato, diz especialista

© Shutterstock

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, elas são responsáveis por cerca de 400 mil óbitos por ano no país — o equivalente a uma morte a cada 90 segundos. Globalmente, estima-se que essas doenças provoquem 17,9 milhões de mortes por ano, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Alguns sintomas não devem ser ignorados e exigem atenção médica imediata, especialmente quando envolvem dor no peito que se irradia para o braço esquerdo, pescoço, mandíbula, costas ou estômago. A cardiologista Allison R. Zielinski, da Northwestern Medicine (EUA), alerta que esse desconforto pode indicar que o coração não está recebendo fluxo sanguíneo suficiente, especialmente se piorar com esforço físico.

Outros sinais que também devem motivar uma consulta ao cardiologista são: falta de ar, palpitações, tontura, suor excessivo, náuseas súbitas e desmaios. Embora muitas vezes confundidos com ansiedade ou problemas digestivos, esses sintomas podem sinalizar infarto ou mesmo parada cardíaca.

A British Heart Foundation reforça que, ao apresentar sinais súbitos como suor frio, náusea ou sensação de desmaio, a recomendação é buscar socorro médico imediatamente, ligando para o SAMU (192), serviço de emergência no Brasil.

Inchaço e AVC: sintomas que merecem atenção

O inchaço nas pernas, tornozelos ou pés também é um sinal de alerta. Pode indicar insuficiência cardíaca, condição em que o coração perde a capacidade de bombear o sangue de maneira eficiente, provocando acúmulo de líquidos no corpo.

Além disso, sinais de Acidente Vascular Cerebral (AVC) não devem ser ignorados. A Associação Brasileira de Neurologia orienta que a população memorize a sigla SAMU, adaptando o modelo internacional FAST:

S – Sorriso torto (fraqueza facial)

A – Abraço difícil (fraqueza nos braços)

M – Mensagem confusa (dificuldade para falar)

U – Urgência (cada minuto conta)

Uma dor de cabeça muito forte, perda de visão em um ou ambos os olhos, ou visão embaçada também podem ser sinais de AVC e justificam busca imediata por atendimento.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 80% das mortes por doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas com prevenção, diagnóstico precoce e mudanças no estilo de vida.