O que acontece com seus rins se você tomar refrigerante todo dia?

© Shutterstock

Os rins são órgãos fundamentais para o bom funcionamento do corpo humano. Eles filtram o sangue, eliminam toxinas e mantêm o equilíbrio de líquidos no organismo. Justamente por isso, cuidar da saúde renal deve ser uma prioridade.

Mas um hábito comum pode colocar tudo isso em risco: o consumo excessivo de refrigerantes. Segundo especialistas citados pelo site Health Digest, ingerir esse tipo de bebida todos os dias pode aumentar consideravelmente o risco de problemas nos rins.

Um dos principais vilões é o alto teor de frutose presente nos refrigerantes, que pode elevar os níveis de ácido úrico no sangue. Esse fator contribui para a formação de cálculos renais (as temidas pedras nos rins). Além disso, o excesso de açúcar impõe uma sobrecarga aos rins, que precisam trabalhar mais para filtrar o organismo — o que, com o tempo, pode provocar lesões e comprometimento da função renal.

Veja alguns dos riscos do consumo exagerado de refrigerantes para os rins:

Aumento da produção de ácido úrico, favorecendo a formação de pedras;

Elevação dos níveis de cálcio nos rins, o que também pode gerar cálculos renais;

Alteração do pH do corpo, dificultando o funcionamento adequado dos rins;

Sobrecarga renal, que pode levar à tensão e comprometimento da função dos órgãos.

Para proteger a saúde dos rins, os especialistas recomendam limitar o consumo de refrigerantes a no máximo 250 ml por dia — o equivalente a menos de um copo cheio.

Dicas para reduzir o consumo de refrigerantes:

Prefira água ou sucos naturais sem açúcar para se hidratar ao longo do dia;

Evite refrigerantes diet ou light, que também contêm substâncias prejudiciais;

Reduza a ingestão de bebidas alcoólicas, que também podem impactar negativamente os rins.