O que é 'síndrome da garota sortuda' e por que ela é perigosa?

Uma tendência do TikTok tomou conta dos feeds dos jovens e causou um grande rebuliço, embora supostamente consista apenas em pensamento positivo. A "Lucky girl syndrome" (ou síndrome da garota sortuda), envolve pessoas que acreditam no simples processo de dizer a si mesmas mantras como "Eu sou tão sortuda e tudo acontece do meu jeito" e, de repente, colher os frutos. Inofensivo, certo?

Errado! Esse movimento tem sido criticado por uma série de razões, que vão da positividade tóxica à discussão sobre privilégio. Psicólogos estão até se manifestando, destacando os benefícios e os perigos desse tipo de mentalidade que tomou conta da Geração Z, mas que existe em várias formas desde a época dos Baby Boomers.

Clique para ver onde a "síndrome da garota sortuda" tem raízes científicas e onde ela está se ramificando para um território perigoso.