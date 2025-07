Como aumentar a libido feminina: 12 dicas naturais e eficazes

© Shutterstock

O desejo sexual pode variar bastante ao longo da vida, especialmente no caso das mulheres. Fatores emocionais, físicos, hormonais e de estilo de vida influenciam diretamente a libido. A boa notícia é que algumas mudanças simples na rotina podem ajudar a reacender essa chama.

Em entrevista ao site HealthShots, a obstetra e ginecologista Himani Gupta explicou que manter uma libido saudável vai além da saúde física. “É um equilíbrio entre fatores emocionais, mentais e de estilo de vida”, afirma a especialista.

Confira abaixo 12 práticas recomendadas por ela para melhorar o desejo sexual feminino de forma natural:

1. Construa intimidade emocional

Ter conversas abertas, momentos românticos e viagens a dois fortalece o vínculo afetivo — essencial para despertar o desejo sexual nas mulheres.

2. Pratique o autocuidado

Sentir-se bem consigo mesma, cuidar da autoestima e da saúde mental são passos fundamentais para aumentar a libido.

3. Dê valor as preliminares

Beijos, carícias e sexo oral são fundamentais para o prazer feminino. Como muitas mulheres não chegam ao orgasmo apenas com a penetração, prolongar as preliminares melhora (e muito) a experiência.

4. Reduza o estresse

Estresse crônico é um dos maiores inimigos do desejo sexual. Práticas como yoga, meditação e exercícios de respiração ajudam a relaxar e criar espaço para a intimidade.

5. Inclua alimentos afrodisíacos no cardápio

Pistache, açafrão, espargos e tâmaras são alimentos conhecidos por estimular o desejo sexual em homens e mulheres.

6. Priorize uma boa noite de sono

Dormir bem ajuda a equilibrar os hormônios, recuperar a energia e melhorar o humor — fatores que favorecem uma libido mais ativa.

7. Faça exercícios pélvicos

Fortalecer a musculatura pélvica melhora a circulação sanguínea na região íntima, o que eleva o prazer e o desejo sexual.

8. Mantenha-se ativa fisicamente

Atividades físicas liberam endorfinas, melhoram a disposição, o humor e a confiança com o próprio corpo.

9. Coma de forma equilibrada

Alimentos ricos em zinco, vitamina D e ômega-3, como espinafre, sementes de abóbora, chocolate amargo e peixes gordurosos, contribuem para a saúde sexual.

10. Prefira bebidas saudáveis

Reduza o consumo de álcool e aposte em bebidas como chá verde, café preto, suco de romã ou uma taça ocasional de vinho tinto.

11. Hidrate-se e pare de fumar

Beber bastante água e evitar o cigarro são atitudes que favorecem o desempenho sexual e o bem-estar geral.

12. Procure ajuda médica, se necessário

Se a libido continuar baixa mesmo após essas mudanças, pode ser sinal de desequilíbrio hormonal ou efeito colateral de medicamentos. Nesse caso, vale buscar orientação de um especialista.