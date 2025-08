Sinais da natureza que antecipam grandes desastres naturais

© <p>Getty Images</p>

Os desastres naturais são considerados uma das ameaças mais perigosas do mundo. Tsunamis, terremotos, furacões e outros fenômenos violentos muitas vezes pegam as pessoas desprevenidas, causando devastação e perdas generalizadas. No entanto, a natureza às vezes fornece sinais de alerta antes que esses eventos catastróficos ocorram.

Na galeria, conheça os sinais que podem ajudar a prever quando a natureza está à beira de impressionar. Ao nos familiarizarmos com esses sinais, podemos nos preparar melhor para os perigos potenciais que temos pela frente.