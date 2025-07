Após morte de Preta Gil, hospital registra aumento de buscas por exame de colonoscopia

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a morte da cantora Preta Gil, vítima de câncer colorretal, o hospital A.C.Camargo Cancer Center, referência em tratamento de câncer em São Paulo, registrou um aumento significativo na busca por colonoscopias. O exame é o principal para diagnosticar e prevenir a doença, que atinge o intestino grosso (cólon) e a porção final do intestino (reto).

Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), a colonoscopia é indicada para pacientes que apresentam sintomas ou como forma de prevenção, a partir dos 45 anos -ou dos 40, se houver histórico familiar.

O hospital A.C.Camargo afirma que, entre os dias 21 e 28 de julho, houve um aumento de 99% nas solicitações para agendamento do exame. Além disso, aumentou em 83% a média de agendamentos de consultas com médicos especialistas em câncer colorretal.

Cada vez mais frequente em adultos jovens, o câncer colorretal é o terceiro mais comum entre os brasileiros -atrás do câncer de pele e o de mama-, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer).

A doença deve crescer mais ainda nos próximos anos, segundo dados da IARC (Agência Internacional para Pesquisa em Câncer).

Apesar da letalidade, a doença pode ser prevenida com diagnóstico precoce. Dados do Observatório do Câncer do A.C.Camargo mostram que as taxas de sobrevida podem chegar a 95% nos estágios iniciais e, a cerca de 80% em estágio 2.

No entanto, em cerca de 55% a 60% dos casos, a doença é identificada em estágio avançado, exigindo tratamentos mais agressivos, como cirurgias extensas, quimioterapia e terapias-alvo.

O SUS (Sistema Único de Saúde) oferece atualmente a colonoscopia somente quando há indicação clínica, mas o exame de sangue oculto nas feses está disponível em unidades básicas de saúde.

Oncologistas recomendam procurar o médico em caso de aparecimentos dos sintomas:

- sangramento ao defecar ou sangue nas fezes;

- mudanças no ritmo de funcionamento intestinal (diarreia e constipação alternados), vontade frequente de ir ao banheiro, sensação de gases ou distensão;

- dor ou desconforto abdominal ou anal;

- fraqueza, anemia e perda de peso sem causa aparente.