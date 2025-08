A importância da drenagem linfática para o seu corpo

© Shutterstock

Quando pensamos no corpo e na circulação, o sangue é provavelmente a primeira coisa que vem à mente. Mas há outro fluido vital que é responsável por muitas funções dentro do corpo: a linfa. Ao contrário do sangue, a linfa se move em um único sentido: em direção ao coração. O líquido forçado para fora da corrente sanguínea durante a circulação é filtrado através da linfa, onde bactérias, células anormais e outros materiais são removidos. A drenagem da linfa ao redor do corpo garante que ele funcione corretamente. Esse sistema pode não receber tanta atenção, mas sua função é essencial.

Curioso? Clique para entender por que a drenagem linfática é tão importante.