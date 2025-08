© <p>Shutterstock</p>

Provavelmente não será uma surpresa saber que o refrigerante mais popular do mundo é a Coca-Cola. Com seu sabor viciante e seu toque gaseificado de cafeína, o refrigerante conquistou o mundo — mas tem alguma concorrência em cada canto do planeta.

Cada país tem seu próprio sabor e é fiel às suas marcas. Então, quais são os refrigerantes mais vendidos no seu país? Clique para descobrir.