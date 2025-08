Países que pagam para você ter filhos e os valores

© <p>Getty Images</p>

Ter um filho está se tornando cada vez mais caro. Os pais enfrentam o fardo do aumento dos custos, seja aluguel, compras de supermercado, creche ou educação. Em muitos países, a inflação e as condições econômicas estão dificultando o gerenciamento das despesas diárias das famílias. Isso tem levado as pessoas a questionarem se conseguem ter filhos.

Com a queda das taxas de natalidade e o declínio populacional, os governos estão intervindo para evitar problemas futuros. Algumas medidas incluem pagamentos mensais por filho e incentivos fiscais, enquanto outras oferecem creche subsidiada e outros benefícios estendidos. O objetivo é ajudar as famílias a construir uma base estável para a criação dos filhos.

Curioso para saber quais são esses países que estão pagando apoios para os casais terem filhos? Todos os valores estão em dólares americanos.