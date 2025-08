Com que frequência levar seu pet ao veterinário?

© DR

Levar o pet ao veterinário apenas quando ele apresenta algum sintoma ou mal-estar é um erro comum entre tutores. A consulta periódica com o profissional é essencial para garantir a saúde e a qualidade de vida dos animais e pode, inclusive, prevenir problemas graves antes que eles apareçam.

De acordo com a professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Laura Nunes, a frequência ideal de visitas ao veterinário pode variar de acordo com a idade, a espécie e o histórico de saúde do animal. “Filhotes precisam de mais acompanhamentos nos primeiros meses de vida, principalmente por conta do calendário de vacinação. Já os adultos saudáveis podem ir ao veterinário uma vez ao ano. No caso de pets idosos, o ideal é consultar o especialista a cada seis meses”, explica.

Além das vacinas, as visitas ao veterinário ajudam a monitorar o peso, os dentes, a pele, a alimentação e o comportamento dos pets. “Muitas doenças não apresentam sinais evidentes no início. Por isso, o acompanhamento preventivo é tão importante quanto o tratamento”, destaca a especialista.

Outro ponto importante é manter o controle antiparasitário em dia, com vermífugos e medicamentos contra pulgas e carrapatos, sempre com orientação do profissional.

Consultar o veterinário regularmente também ajuda os tutores a tirarem dúvidas sobre o comportamento, a alimentação e a rotina dos bichinhos. “O veterinário não serve apenas para tratar doenças, mas para garantir uma vida longa, feliz e saudável para o pet”, finaliza.