© Reprodução

Durante os meses mais frios, os casacos se tornam peças indispensáveis no guarda-roupa. Mas, junto com o uso frequente, surge aquela dúvida de como lavar os casacos mais encorpados, as peças de tricô e os conjuntos de lã. Ao contrário das roupas leves, os tecidos mais pesados e delicados exigem cuidados específicos para evitar problemas como o encolhimento, a formação de bolinhas ou a perda de forma. Além disso, seguir as instruções da etiqueta das peças, ajudam a manter a qualidade das roupas, que sabemos que têm alto valor e são usadas por várias temporadas.

Grande parte do desgaste das roupas acontece na máquina de lavar, o atrito entre as peças e o movimento acelerado, podem comprometer a aparência e durabilidade do tecido. Isso é mais comum em tecidos sintéticos, como poliéster, acrílico e lã acrílica, mas também pode acontecer com malhas e algodão. Mivaldo Oliveira Junior, responsável pela Selava Lavanderia, ressaltou que é inevitável o desgaste da peça ao longo do tempo, mas com cuidados simples na hora da lavagem, é possível manter os casacos bonitos e conservados por muito mais tempo.

"Cuidar das peças na hora da lavagem não é apenas uma questão de limpeza, mas de preservação. Cada tecido exige atenção específica, e o tratamento correto garante durabilidade, beleza e sustentabilidade no consumo de roupas.” pontua Mivaldo.

Mivaldo destacou 4 dicas essenciais para lavar casacos sem danificar:

● Lave do avesso

Lavar as peças do avesso reduz o atrito direto da parte externa do tecido com outras peças, evitando desgastes visíveis. Cuidado com o excesso de amaciantes, para peças de lã é mais indicado evitar o uso, pois eles podem comprometer a integridade das fibras naturais.

● Use sacos de lavagem

Se possível, utilize sacos protetores para casacos de lã, tricô ou malha, pois além de proteger a fibra do tecido também minimizam o atrito com zíperes e botões.

● Utilize máquina de lavar

Prefira utilizar máquinas de lavar para alcançar resultados mais profundos. Na Selava Express, o cuidado com a roupa acontece desde a escolha do sabão, utilizando sabão neutro, pois sabão em pó pode ser abrasivo e acumular resíduos em peças delicadas, e utilizando água fria nas máquinas, evitando que temperaturas altas desgastem a fibra dos tecidos.

● Nunca lave casacos com toalhas ou jeans

Toalhas e jeans, até mesmo jaquetas jeans, são mais pesados e criam atrito com os casacos, aumentando a chance de formação das temidas bolinhas.

Também é preciso ter atenção na hora de secar e guardar. Mivaldo destaca que é ideal evitar o sol, e sim, secar os casacos na sombra e na horizontal, para evitar deformações e marcações na roupa. "Os casacos, por serem peças grandes, demandam mais tempo de secagem, e muita das vezes, guardamos as peças ainda com espaços úmidos, por isso, é muito importante para manter o visual e afastar aquele cheiro de guardado, ter atenção na hora da secagem. Estender as peças em cabides é uma ótima opção", completa.