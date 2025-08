Marte entra em Libra e estes quatro signos estão cheios de sorte

© Shutterstock

A partir de 5 de agosto, Marte entra em Libra. Pode parecer que isso não tem grande impacto na sua vida, mas se você for de um destes quatro signos, é bem provável que muita coisa mude.

Segundo o portal C5N, quatro signos serão os mais beneficiados por essa mudança nos astros. “Marte deixa de ser um guerreiro e se torna um estrategista. Ele nos convida a buscar harmonia nos relacionamentos, justiça nas decisões e beleza em cada passo. É um excelente momento para fortalecer vínculos, resolver conflitos e avançar em projetos onde o consenso e a estética são essenciais”, explicam.

No entanto, algumas pessoas sentirão mais esses efeitos positivos do que outras. Veja se o seu signo está na lista e se você pode esperar sorte nas próximas semanas. Vale lembrar que Marte permanece em Libra até quase o fim de setembro.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

“Com Marte no seu signo, você vai se sentir mais forte. Esse trânsito ativa seu desejo de liderar com elegância, seduzir com inteligência e tomar decisões importantes nos relacionamentos pessoais e profissionais. É um excelente momento para investir em relacionamentos, projetos e decisões que envolvam estética ou diplomacia.”

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

“Será um dos signos mais favorecidos por Marte em Libra. Novas alianças, amizades, romances ou projetos em parceria podem surgir. A mente criativa estará ainda mais afiada, com energia para se expressar, encantar e se conectar com mais facilidade.”

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

“Marte em Libra ativa o desejo de Aquário de participar, construir em comunidade e liderar de forma coletiva. É o momento ideal para fazer networking, iniciar causas ou movimentos, mas também para encontrar um novo equilíbrio entre a vida social e pessoal.”

Áries (21 de março a 19 de abril)

“Embora Marte esteja no signo oposto ao seu, esse trânsito pode trazer mudanças importantes na forma como você se relaciona. É hora de desacelerar, ouvir mais e agir com empatia. Se conseguir fazer isso, poderá transformar relações importantes e crescer emocionalmente.”



E como será agosto para todos os signos em geral?

Carina Almeida, astróloga e membro da ASPAS — Associação Portuguesa de Astrologia — fez previsões para todos os signos neste mês de agosto.

“O mês de agosto será marcado por ajustes e transformações, com uma energia intensa, principalmente por conta da retrogradação de Mercúrio em Leão, que vai até o dia 11. Além do planeta da comunicação, também estão retrógrados Plutão, Netuno e Saturno. Por isso, é natural sentirmos um certo desacelerar, o que pode gerar desafios na comunicação e um período de reflexão, planejamento e adaptação a novas situações.

Na primeira semana de agosto, com Marte ainda transitando em Virgem, conseguiremos manter melhor o foco e a direção. Mas, a partir do dia 6, com a entrada do Planeta da Ação em Libra — signo onde Marte tem menos força — é natural que a iniciativa diminua e nossas atitudes se tornem mais equilibradas e voltadas ao consenso.”

Leia Também: Doenças estranhas com sintomas mais esquisitos ainda