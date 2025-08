Nutricionista revela a verdade sobre o hábito do 'Shot da Imunidade'

© Divulgação / CEUB

Dos mesmos criadores do “suco detox”, a mistura chamada shot da imunidade volta a ganhar força nas redes sociais. Consumida por famosas e influenciadoras do universo fitness, a combinação de compostos naturais é propagada como a fórmula implacável para fortalecer o organismo e garantir uma imunidade inabalável. À base de ingredientes como limão, cúrcuma, própolis e gengibre, o combo ganha variações e fortalece o mercado de produtos naturais. Mas será que funciona? Será que todos podem tomar? Dayanne Maynnard, professora de Nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB), fala sobre as indicações e como essas substâncias podem, de fato, contribuir para o sistema imunológico.

De acordo com a professora, é importante ajustar as expectativas em relação ao composto natural, pois nenhuma mistura isolada é capaz de dar conta disso sozinha, muito menos da noite para o dia. Ela explica que o sistema imunológico funciona como uma estrutura sofisticada, influenciada por inúmeros fatores, como alimentação, sono, atividade física, hidratação, estresse e condições de saúde. “Algumas pessoas relatam aumento de energia e sensação de bem-estar, mas não há evidências científicas sólidas que comprovem que os shots aumentam a imunidade de forma significativa e duradoura”, revela.

Mesmo assim, Dayanne afirma que os ingredientes mais usados nesses shots têm propriedades nutricionais relevantes. Ela destaca a vitamina C, presente no limão e na laranja, que possui ação antioxidante, ajudando a proteger as células do organismo contra os radicais livres. Já o gengibre e a cúrcuma (ou açafrão-da-terra) a professora conta que são anti-inflamatórios naturais e podem contribuir para o equilíbrio do organismo, especialmente se incluídos regularmente na dieta.

Outros ingredientes também estão sendo usados nos shots, como o própolis, que tem ação antibacteriana e antiviral, e o mel entra como um calmante natural com propriedades antissépticas, menciona a docente do CEUB. “Também temos a pimenta-do-reino, que apesar de discreta, ela é essencial. Ela aumenta a biodisponibilidade da curcumina, o princípio ativo da cúrcuma, potencializando seus efeitos”.

Maynnard destaca que as receitas variam bastante. Ela destaca bebidas que combinam limão, açafrão, gengibre e mel e outras trocam o limão pela laranja e adicionam própolis. “Tem até quem coloque alho, hortelã e pimenta caiena. O objetivo é sempre o mesmo, de oferecer uma dose concentrada de compostos antioxidantes, anti-inflamatórios e imunomoduladores logo pela manhã, de preferência em jejum.”

De acordo com a nutricionista, quem for aderir ao shot, é fundamental entender que a bebida é apenas um complemento, não uma solução. “Não dá para esperar que um shot matinal substitua uma alimentação equilibrada, uma boa noite de sono ou a prática regular de atividade física”, destaca.

Natural, mas com contraindicação

O que é natural também exige cuidado, frisa a especialista. Pessoas com gastrite, úlcera ou síndrome do intestino irritável, por exemplo, devem evitar essas misturas, especialmente as que levam limão, pimentas ou gengibre, ingredientes que podem irritar a mucosa gástrica, alerta a professora. Ela destaca ainda que crianças, gestantes, lactantes e idosos também precisam de orientação profissional antes de incluir o shot na rotina.

“E mesmo quem tem boa saúde deve ficar atento ao excesso dessas substâncias. O consumo exagerado pode sobrecarregar fígado e rins, e o uso diário de própolis, por exemplo, pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis, de coceiras e náuseas a dificuldade respiratória.”

A nutricionista recomenda que o ritual matinal pode ser feito, mas com consciência. Ela reforça que o shot não é um vilão, mas também não é milagreiro e pode ser um bom aliado dentro de um estilo de vida saudável, desde que usado com moderação, consciência e informação. “No fim das contas, a verdadeira imunidade se constrói mesmo é no prato, na rotina e no descanso, não só na pequena dose de bebida”.